Оби Топпин стал победителем конкурса данков, обыграв в финале Хуана Тоскано-Андерсона

Форвард «Нью-Йорка» Оби Топпин стал победителем конкурса данков, который прошел в субботу в рамках конкурсной программы Уикенда всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

Топпин обыграл в финале Хуана Тоскано-Андерсона из , забив сверху с проносом мяча между ног и ударом от щита. Ни один данк в конкурсе этого года не получил 50 баллов.

В первом раунде Топпин также набрал наибольшее количество баллов – 90 (44+46). Тоскано-Андерсон набрал 87 (44+43), ( ) – 83 (38+45), ( ) – 70 (40+30).

В финальном раунде результат Топпина составил 92 балла (45+47). Тоскано-Андерсон получил всего 69 (39+30).

Четыре года назад он играл на улицах Нью-Йорка, сейчас лучший игрок года в NCAA