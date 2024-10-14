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Союз «Тойоты» и «Хааса», Бинотто не взял бы Хэмилтона в «Феррари», Мик Шумахер претендует на место в «Ауди», Цунода – в «Ред Булл» и другие новости «Ф-1» за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Бинотто признался, что не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари».

2. «Тойота» стала техническим партнером «Хааса». Японцы не планируют создавать заводскую команду и поставлять двигатели для «Ф-1».

3. Autosport признал состав «Феррари» лучшим в «Ф-1» в 2025 году, «Ред Булл» ниже «Уильямса».

4. В «Ауди» подтвердили интерес к Мику Шумахеру, Цунода стал претендентом на место в «Ред Булл», нидерландский эксперт допустил замену Алонсо на Ферстаппена по ходу сезона-2025.

5. Штайнер красочно описал разрыв с Джином Хаасом по телефону и признал, что следовало уйти из «Хааса» раньше.

6. Новости моды: Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely (Макс уже выпускает мерч), Леклер стал амбассадором Puma.

7. «Андретти» не сдается: команда создаст шасси «Ф-1» по регламенту-2026 к концу года.

8. Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что является фанаткой «Ф-1», и назвала любимого гонщика.

9. «Макларен» показал суперкар W1 за 2,1 миллиона долларов

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. «Ф-1» возвращается – Гран-при США (18-20 октября).

2. Гран-при Австралии MotoGP (18-20 октября).

3. Ралли Центральной Европы WRC (17-20 октября).

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Спортс
logoФормула-1
дайджест автоспорта
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