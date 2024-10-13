10 лет назад откатали первый Гран-при «Ф-1» в России. Каким он был и что осталось в наследие?

12 октября 2014 года новейший на тот момент «Сочи Автодром» принял первую в истории России гонку «Формулы-1». К реализации проекта шли 4 года, с момента заключения сделки с управляющей компанией серии ФОМ в октябре 2010-го, а приезда «Ф-1» у нас в стране добивались вовсе еще с 60-х!

Спустя 10 лет после дебютного Гран-при ситуация с автоспортом в России поменялась самым коренным образом: из-за санкций мировые чемпионаты ушли не только с сочинского трека, но и других автодромов, а ту самую трассу, принявшую историческую гонку, урезали , и, похоже, хотят лишить даже тех немногих соревнований, что еще остались.

Тем не менее в 2014-м российские болельщики, которые на протяжении последующих 7 лет были основной аудиторией гонки в Сочи, смогли наконец-то полноценно познакомиться с «Формулой-1», не выезжая за границу. Каким был тот автоспортивный праздник, вспоминаем здесь.

До Сочи Гран-при в России ждали целый век!

Первый «Большой приз» провели в России в 1914-м году под Санкт-Петербургом прямо накануне Первой мировой войны .

Гонка по 30-километровому кругу на территории современного Красносельского района запомнилась прежде всего безупречной организацией. Для обеспечения безопасности все примыкавшие дороги оградили шлагбаумами и добавили оцепление из военных и полиции, а в поворотах насыпали брустверы из песка (прообразы нынешних барьеров). На особо опасных участках дежурили кареты скорой помощи и дополнительно через каждые 1,6 км стояли люди с сигнальными флагами. Интересно, что дебютную гонку «Ф-1» в Сочи спустя век тоже наградили призом «Лучшему промоутеру Гран-при» за идеальное проведение.

Увы, в 1914-м спустя шесть недель после соревнований разразилась война. России, а впоследствии Советскому союзу стало не до больших автоспортивных событий. К идее «Гран-при» вернулись только в начале 1960-х годов – планировалось построить огромный комплекс на 150 тысяч зрителей в Тушино, однако смета проекта в пересчете на нынешние деньги составляла около полумиллиарда долларов и отказаться пришлось уже на стадии планирования.

Далее в период с 80-х по «нулевые» по инициативе экс-супремо «Ф-1» Берни Экклстоуна предпринималось как минимум 6 попыток привезти серию в Россию, но наши чиновники долго не могли понять в чем же для них будет выгода от соревнований: всю прибыль собирался забрать иностранный организатор.

«Предложение Берни было кабальным для Москвы, – рассказывал о переговорах по поводу проведения гонки экс-мэр столицы Юрий Лужков для книги «История автоспорта в России: FORMULA 1». – Реклама на машинах, билеты, реклама внутри трассы, стартовые взносы, плата за время показа на ТВ – в предложениях Экклстоуна было отнесено к его поступлениям. Я прямо сказал: «Господин Экклстоун, вы предлагаете нам создать условия для «Формулы-1», но нам оставляете только гарь и выхлопы...» А он говорит: «Ну, это нормально. Это практика всего мира».

Однако, в 2010-м Экклстоун наконец получил самое проработанное и реалистичное предложение: гонка в Сочи на трассе между аренами для предстоящей зимней Олимпиады . По неподтвержденной информации, строительство автодрома в итоге обошлось в не самую огромную сумму – 5,8 млрд рублей (около $200 млн на 2011-й, когда начались работы). От первых слухов в 2009-м до заключения реального соглашения прошло рекордно короткое время, если посмотреть на мытарства предыдущих проектов, и уже через 4 года новый трек был готов принять исторический старт.

Приезд «Ф-1» до последнего был под вопросом, но в итоге Россия всех восхитила

Скепсис по российскому этапу сохранялся вплоть до первого гоночного уик-энда. Еще на стадии строительства, которое поначалу проходило с минимальной оглаской, высказывались опасения, что трассу не успеют доделать.

«Мне кажется, должны хотя бы в прессе рассказывать о строительстве, идет ли оно вообще, а не держать людей в неведении – будет ли этот Гран-при или нет. Ведь даже мы, не последние люди в российском автоспорте, практически ничего об этом не знаем, – говорил первый русский в «Ф-1» Виталий Петров в 2012-м. – С одной стороны, это не наше дело, но мне бы очень хотелось почитать в новостях о том, как все идет, переносят ли этап на 2015 год или нет».

Стройке пытался препятствовать МОК , считая, что подготовка к «Формуле-1» будет мешать возведению олимпийских объектов. Однако, за два года до Гран-при процесс заметно ускорился и к 2014-му уже мало кто сомневался, что в районе Имеретинской набережной появится суперсовременный трек.

Проблема лежала в другой плоскости – политической. После присоединения Крыма и эскалации на востоке Украины в 2014-м последовали первые санкции вместе с призывами в западной прессе бойкотировать международные соревнования на территории России. Тем не менее, Экклстоун оставался непреклонен, а чуть больше чем за месяц до старта Сочи посетил тогдашний гоночный директор «Ф-1» Чарли Уайтинг, признавший трассу полностью готовой.

Казалось бы, дебюту России уже ничего не могло помешать, но по ходу Гран-при Японии, шедшему в календаре перед нашей гонкой разразился мощный тайфун «Фанфон». Из-за непогоды едва не сорвалась отправка болидов и остального имущества команд, но все же всем удалось вовремя добраться до новой локации. За исключением пилота выступавшей под российским флагом команды «Маруся» Жюля Бьянки , который получил тяжелую травму головы в аварии в Сузуке. В тот момент никто не мог подумать, что менее чем через год талантливый молодой гонщик скончается от последствий инцидента.

Из уважения к Жюлю коллектив не стал выставлять на старт запасную машину, место в которой должен был занять резервист Алекс Росси, и провел свою единственную домашнюю и одновременно последнюю в «Формуле-1» гонку одним болидом, которым управлял Макс Чилтон. Уже перед следующим этапом в США «Маруся» объявила о снятии с сезона и переходе под внешний контроль. Тем не менее первый Гран-при современной России имел в участниках как (условно) местную команду, так и собственного пилота в лице Даниила Квята , проводившего тогда первый сезон в «Торо Россо».

И №26 успел поразить всех, сходу взяв пятое в квалификации!

Несмотря на все предшествовавшие события, Сочи с первого раза собрал лучшие отзывы: пилоты и представители команд хвалили не только трассу, но и инфраструктуру.

«По [трассе] реально очень приятно нестись, [она] не слишком ухабистая, повороты сложные: если попытаться сделать линии идеальными, то получится собрать действительно хорошие сектора. Шины также не разваливаются, как на других трассах, так что от это еще веселее, потому что можно проходить круг за кругом, наслаждаясь», – приводил слова победителя первого Гран-при России Льюиса Хэмилтона Eurosport.

«На симуляторе ехать здесь было совсем не весело, но [в реальности] приятно. Я доволен проделанной ими работой. Есть несколько довольно ухабистых мест, но это только добавляет трассе остроты», – делился еще один чемпион мира Дженсон Баттон .

Сама гонка оказалась не слишком богатой на события, не считая прорыва на второе место напарника Хэмилтона по «Мерседесу» Нико Росберга , на старте «оквадратившего» шины в борьбе с Льюисом и заехавшего на пит-стоп уже в конце первого круга.

Трофеи победителю и призерам дебютного Гран-при России вручал сам глава государства Владимир Путин, что являлось крайней редкостью для «Формулы-1» и символизировало поддержку проекта на высочайшем уровне. Более того президент наблюдал всю гонку из ложи в компании Экклстоуна.

«Гран-при России прошел очень успешно, придраться было не к чему. Я сидел в ложе рядом с Владимиром Путиным, и он был очень доволен увиденным. Было непросто организовать такое мероприятие, но сейчас нужно уже вздохнуть с облегчением», – признавался ТАСС Экклстоун.

Кроме Путина мероприятие только в воскресенье посетило 65 тысяч человек. Первые «гастроли» «Ф-1» в России собрали аншлаг даже несмотря на то, что цены билетов на главную трибуну доходили до 20-30 тысяч рублей!

Наследие «Формулы-1» не заканчивается на трассе в Сочи – наш автоспорт получил уникальный опыт в целом

Уже в 2021-м на фоне завершения строительства комплекса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом и последующего объявления о переносе туда гонок «Формулы-1», пошли слухи об урезании южного трека.

События 2022 года только ускорили неизбежное, и спустя почти два года без крупных международных стартов сочинскую трассу пустили больше под музыкальные фестивали и прочие подобные активности , а трек сократили более чем в два раза . Последним соревнованием на большой конфигурации автодрома стал 6-часовой марафон Российской серии кольцевых гонок в ноябре прошлого года, а в марте этого на урезанном треке провели фиджитал-гонку в рамках «Игр будущего», где даже выступил экс-пилот «Ф-1» Роберто Мери и еще около десятка иностранцев.

Увы, новые владельцы «Сочи Автодрома», судя по их политике, совершенно не заинтересованы в сохранении хоть какого-то автоспорта даже на «трассе-ампутанте». Под предлогом проседания конструкции закрыта для зрителей главная трибуна, указали на дверь мегапопулярной отечественной дрифт-серии РДС , которая традиционно собирала в Сочи толпы на финал сезона – хотя перед этим и согласовали проведение соревнований. Не удалось найти решение даже крупнейшей и наиболее влиятельной в стране гоночной программе Бориса Ротенберга , где еще летом заявляли о планах проводить в курортном городе свои гонки «Формулы-4» и даже попробовать расширить трек . В результате свой недавний десятилетний юбилей российский дом «Формулы-1», переименованный в «Сириус Автодром», встречал вообще без какой-либо автоспортивной активности!

Исходя из этого будет логично задать вопрос, а что собственно принес стране собственный Гран-при, который по некоторым данным, ежегодно обходился в 50 миллионов долларов одних только лицензионных взносов за проведение ?

Ответ нужно искать в нынешнем автоспорте России: для него приезд «Формулы-1» в Сочи стал одним из важнейших импульсов и обеспечил развитие отрасли на долгие годы вперед. Подготовленные в большом количестве маршалы, судьи и другие специалисты, которые сегодня позволяют проводить внутри страны соревнования реально высокого уровня, опытные промоутеры с пониманием больших мероприятий, теперь устраивающие события масштаба GARAGE FEST , и в первую очередь стремление всех – от команд до болельщиков – делать гонки как в остальном мире – все это мы в большей степени имеем благодаря уникальному «формульному» опыту, который выпадал далеко не каждой стране.

А вам тот самый Гран-при России что-то дал?

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Dan Istitene, Paul Gilham, Clive Mason, Peter Fox; РИА Новости /Алексей Куденко, Михаил Мокрушин, Алексей Никольский, Игорь Онучин; imago sportfotodienst, Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; Games of the Future