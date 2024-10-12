Маттиа Бинотто: «Ауди» рассматривает Мика Шумахера, безусловно»

Бинотто подтвердил интерес «Ауди» к Мику Шумахеру.

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» (до конца 2025 года выступает как «Заубер ») Маттиа Бинотто ответил на вопрос о возможном напарнике Нико Хюлькенберга в следующем сезоне – Мике Шумахере .

«Безусловно, мы его рассматриваем. Я встречался и разговаривал с ним, я давно его знаю, так как он был в Академии «Феррари». Я знаю его достоинства и преимущества. Он один из тех, кого мы держим в уме.

Команда может позволить себе не спешить – все остальные уже определились с составами. Есть два ключевых аспекта: с одной стороны, опыт, чтобы проложить путь к успеху, с другой – молодой и талантливый пилот, который прошел бы весь этот путь», – сказал Бинотто.

Гюнтер Штайнер: «Шумахеру помог бы отец или менеджер вроде Уэббера. Большой талант Мика не обсуждается»

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