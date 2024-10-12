  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Должен был уйти из «Хааса» раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу»
3

Гюнтер Штайнер: «Должен был уйти из «Хааса» раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу»

Штайнер заявил, что ему следовало раньше покинуть «Хаас».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предположил, что слишком долго работал в команде, которая не могла сражаться за высокие позиции.

В конце 2023 года «Хаас» решил не продлевать контракт с Гюнтером.

«Я должен был уйти раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу.

На старте у нас не было ничего. Мы прокладывали свой путь, чтобы добиться уважения в «Ф-1». Мы многого достигли. Но затем, когда закончился ковид, движения вперед уже не было. Мы просто крутили колеса, понимаете? Все было одно и то же.

Я хотел достичь успеха. А что такое успех? Подиумы, борьба за победу, хотя бы реальные шансы на призовые места.

Но, когда думаешь: «Если все идет как сейчас, этого не будет, лучшее, на что можно надеяться – шестое место или, если сезон фантастический, пятое»… Я через это проходил, у меня есть футболка. Когда находишься в окопе, перестаешь это понимать. Ты работаешь дальше. Когда уходишь, осознаешь: «Надо же, не стоило ли мне уйти раньше? Стоило».

[Настоящий успех] не был возможен. Ты всегда стараешься показать максимум со своей командой. Но, опять же, есть общая картина. Мне в следующем году 60, и ты продолжаешь сражаться более-менее за то же самое. Трудишься днем и ночью, вкладываешь всю энергию, и лучший и единственный возможный исход – провал.

Ты не можешь победить, потому что существуют ограничения. Посмотрите на другие команды: у них лучше базы, есть больше денег на развитие, есть все. И не думаю, что я умнее их – они довольно умные. Если я такой же умный, как они, это уже повод для гордости. Мне не нужно большее, вот что необходимо осознать.

Надо посмотреть на себя в зеркало. Как я могу это сделать? Никак. Но, когда ты внутри, то забываешь об этом, потому что продолжаешь работать. Когда уходишь, говоришь себе: «Что ж, может, стоило уйти». Не знаю, по ходу сезона-2022 сказать: «О, это не сработает, попробую что-то другое», – заявил Штайнер.

Итальянец также высказался об испорченных отношениях и судах с владельцем команды Джином Хаасом:

«Я не жалею об этом. Считаю, в этом не было необходимости, так ведь? Можно было все сделать совершенно иначе.

Ко мне не проявили никакого уважения, честно говоря. Пришлось даже сражаться за свои деньги. Ты строишь что-то такое, и, думаю, учитывая вложения и выход, это довольно хороший итог. Но расстроен ли я? Нет. В мире есть много позитивного. Почему я должен терять сон из-за этого?

Я пытаюсь добиться того, что принадлежит мне, а остальное мне безразлично. Мне плевать на Джина Хааса, как плевать на миллиард других людей, которых я не знаю. Все в порядке, я вполне счастлив. Я знаю, что у меня много друзей, у меня хорошая семья. Я не разговариваю с Джином Хаасом, и мне все равно».

Штайнер о разрыве с «Хаасом» по телефону: «Почему у нас все так плохо, Гюнтер?» – «Мы миллион раз это обсуждали. Нужны деньги»

Штайнер выиграл один из судебных исков против «Хааса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
logoФормула-1
Джин Хаас
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса нужно было раньше сделать первым номером. Надеюсь, «Макларену» не придется думать об упущенных очках в Абу-Даби»
14 минут назад
Мартин Брандл: «Нужно запретить синие флаги. Гонщики отскакивают в сторону как школьники от больших ребят в быстрых болидах»
43 минуты назад
Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»
17сегодня, 08:20
«Тойота» не планирует создавать заводскую команду и поставлять двигатели для «Формулы-1»
6вчера, 16:24
Хуан-Пабло Монтойя о будущем Переса: «Серхио приносит компании «Ред Булл» десятки миллионов долларов»
6вчера, 15:26
«Ньюи в одиночку не создать машину, которая выиграет чемпионат. Ему нужна помощь команды». Нико Росберг сравнил «Астон Мартин» с «ПСЖ»
18вчера, 14:27
Гюнтер Штайнер о борьбе за титул: «Оцениваю шансы как 60 на 40 в пользу Норриса, но ему будет нужна небольшая помощь «Феррари»
16вчера, 13:02
Джордж Расселл: «В ситуации с Магнуссеном «Формуле-1» нужно было создать прецедент»
2вчера, 11:46
Ландо Норрис о борьбе за титул: «С удовольствием бы поменялся местами с Ферстаппеном в данной ситуации»
13вчера, 10:19
Руководитель «Хааса»: «Партнерство с «Феррари» – фундамент нашей команды. Сотрудничество с «Тойотой» лишь укрепит его»
1вчера, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
7 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото