Гюнтер Штайнер: «Должен был уйти из «Хааса» раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу»

Штайнер заявил, что ему следовало раньше покинуть «Хаас».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предположил, что слишком долго работал в команде, которая не могла сражаться за высокие позиции.

В конце 2023 года «Хаас» решил не продлевать контракт с Гюнтером.

«Я должен был уйти раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу.

На старте у нас не было ничего. Мы прокладывали свой путь, чтобы добиться уважения в «Ф-1». Мы многого достигли. Но затем, когда закончился ковид, движения вперед уже не было. Мы просто крутили колеса, понимаете? Все было одно и то же.

Я хотел достичь успеха. А что такое успех? Подиумы, борьба за победу, хотя бы реальные шансы на призовые места.

Но, когда думаешь: «Если все идет как сейчас, этого не будет, лучшее, на что можно надеяться – шестое место или, если сезон фантастический, пятое»… Я через это проходил, у меня есть футболка. Когда находишься в окопе, перестаешь это понимать. Ты работаешь дальше. Когда уходишь, осознаешь: «Надо же, не стоило ли мне уйти раньше? Стоило».

[Настоящий успех] не был возможен. Ты всегда стараешься показать максимум со своей командой. Но, опять же, есть общая картина. Мне в следующем году 60, и ты продолжаешь сражаться более-менее за то же самое. Трудишься днем и ночью, вкладываешь всю энергию, и лучший и единственный возможный исход – провал.

Ты не можешь победить, потому что существуют ограничения. Посмотрите на другие команды: у них лучше базы, есть больше денег на развитие, есть все. И не думаю, что я умнее их – они довольно умные. Если я такой же умный, как они, это уже повод для гордости. Мне не нужно большее, вот что необходимо осознать.

Надо посмотреть на себя в зеркало. Как я могу это сделать? Никак. Но, когда ты внутри, то забываешь об этом, потому что продолжаешь работать. Когда уходишь, говоришь себе: «Что ж, может, стоило уйти». Не знаю, по ходу сезона-2022 сказать: «О, это не сработает, попробую что-то другое», – заявил Штайнер.

Итальянец также высказался об испорченных отношениях и судах с владельцем команды Джином Хаасом:

«Я не жалею об этом. Считаю, в этом не было необходимости, так ведь? Можно было все сделать совершенно иначе.

Ко мне не проявили никакого уважения, честно говоря. Пришлось даже сражаться за свои деньги. Ты строишь что-то такое, и, думаю, учитывая вложения и выход, это довольно хороший итог. Но расстроен ли я? Нет. В мире есть много позитивного. Почему я должен терять сон из-за этого?

Я пытаюсь добиться того, что принадлежит мне, а остальное мне безразлично. Мне плевать на Джина Хааса , как плевать на миллиард других людей, которых я не знаю. Все в порядке, я вполне счастлив. Я знаю, что у меня много друзей, у меня хорошая семья. Я не разговариваю с Джином Хаасом, и мне все равно».

Штайнер о разрыве с «Хаасом» по телефону: «Почему у нас все так плохо, Гюнтер?» – «Мы миллион раз это обсуждали. Нужны деньги»

Штайнер выиграл один из судебных исков против «Хааса»