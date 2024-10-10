«Андретти» создаст шасси «Ф-1» по регламенту-2026 к концу года (Speedcafe)

«Андретти» продолжает готовиться к приходу в «Ф-1».

Команда «Андретти », до сих пор не получившая допуск в «Формулу-1», упорно трудится над машиной на сезон-2026.

В данный момент около 250 сотрудников работают над проектом в «Ф-1» на базе в Сильверстоуне. По информации Speedcafe, специалисты используют аэротрубу в несколько смен. Издание отмечает «иронию»: недопуск «Андретти» позволяет команде лучше подготовиться к новому регламенту, поскольку на нее не распространяются ограничения.

«Андретти» готовит шасси спецификации сезона-2026 к концу нынешнего года. Его должны использовать для крэш-тестов и испытаний на нагрузку. Кроме того, команда уже разработала носовой обтекатель, который проходит тест ФИА на лобовой удар. Также американцы производят другие детали – в частности, рычаги и другие элементы подвески.

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