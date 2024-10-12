Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»

Штайнер сделал отсылку к брани Ферстаппена.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о неожиданном спаде «Ред Булл» в стиле Макса Ферстаппена , который использовал мат в отношении собственной машины, за что был наказан на Гран-при Сингапура.

«Это ######## болид. О, так нельзя говорить.

Шесть месяцев назад мы все были разочарованы тем, что «Ред Булл» снова доминирует. А теперь мы разочарованы, что «Ред Булл» не доминирует.

Я бы сказал, «Макларен » проявил себя фантастическим образом, а остальные сработали лучше, чем «Ред Булл ».

Не стал бы утверждать, что дело в уходе одного человека, то есть Эдриана [Ньюи ]. И я считаю, что «Ред Булл» – по-прежнему хорошая машина. Просто уже не лучшая. Мне кажется, это вполне нормально», – отметил Гюнтер.

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