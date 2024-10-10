Нидерландский гонщик Блекемолен: «Переход Ферстаппена на место Алонсо по ходу сезона-2025 – не фантастический сценарий»

Блекемолен предположил уход Ферстаппена из «Ред Булл» до конца сезона-2025.

Нидерландский эксперт и гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, считает, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл » в 2025 году, причем не исключен разрыв по ходу сезона.

По мнению эксперта, Макс в таком случае заменит Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».

«Если ничего не получится – а он не будет пилотировать позади – то я могу себе такое представить, да. Он не захочет выступать.

Найдутся деньги, чтобы выкупить любые контракты. И Кристиан Хорнер уже указывал, что не может заставить человека остаться, если он хочет уйти. И он прав – такая ситуация не пойдет на пользу команде.

Полагаю, тогда [Ферстаппен] перейдет в «Астон Мартин» после шестимесячного отпуска или, возможно, прямо по ходу сезона. Это вовсе не фантастический сценарий. Лоренс [Стролл] очень хочет его заполучить.

Алонсо уйдет, как только ему придется. «Астон Мартин» хорошо платит ему по контракту, а срок годности у него не бесконечный. Он в любом случае будет выступать в Ле-Мане в 2026-м с проектом «Валькирии» – может, вместе с Максом», – заявил Блекемолен.

Йерун отверг предположение, что освободить кокпит может другой пилот «Астон Мартин» – Ланс Стролл , сын владельца команды:

«Он также заслуживает место в «Формуле-1». На самом деле у него не все идет так уж плохо, а «Астон Мартин» изначально создавался Строллом-отцом для сына.

Контракт с Алонсо стал успехом для семьи Строллов, но еще более громким стало бы подписание Ферстаппена».

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