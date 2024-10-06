Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намерен застолбить за собой фирменную фразу.
Стало известно, что 21 мая 2024 года команда менеджеров подала заявку на регистрацию товарного знака Simply Lovely Inspired by Max Verstappen в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза.
28 августа – через три дня после того, как фразу Simply Lovely («просто чудесно», «просто прелесть») использовал гонщик «Макларена» Ландо Норрис после победы на Гран-при Нидерландов – Ведомство опубликовало заявку, чтобы разрешить подачу возражений. На данный момент возражений не поступало. Конкуренты могут оспорить заявку до 28 ноября.
Документы поданы в классах 25, 35 и 41. Данные категории включают в себя производство одежды и обуви, рекламу, а также организацию спортивных мероприятий в сфере автоспорта.
Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша
Изображение: сайт Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий