Фото
0

Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намерен застолбить за собой фирменную фразу.

Стало известно, что 21 мая 2024 года команда менеджеров подала заявку на регистрацию товарного знака Simply Lovely Inspired by Max Verstappen в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза.

28 августа – через три дня после того, как фразу Simply Lovely («просто чудесно», «просто прелесть») использовал гонщик «Макларена» Ландо Норрис после победы на Гран-при Нидерландов – Ведомство опубликовало заявку, чтобы разрешить подачу возражений. На данный момент возражений не поступало. Конкуренты могут оспорить заявку до 28 ноября.

Документы поданы в классах 25, 35 и 41. Данные категории включают в себя производство одежды и обуви, рекламу, а также организацию спортивных мероприятий в сфере автоспорта.

Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша

Изображение: сайт Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМакларен
logoРед Булл
бизнес
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фелипе Масса: «Стремлюсь к признанию себя чемпионом-2008, потому что заслуживаю этого»
352 минуты назад
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках. Актер занял 25-е место из 35 участников
1сегодня, 09:30Фото
Гюнтер Штайнер о наказании Ферстаппена за мат: «Думаете, дети никогда не слышали слово «#####»?»
5сегодня, 09:29
Макс Ферстаппен считает, что худший момент сезона позади: «Надеюсь, «Ред Булл» продолжит прибавлять»
1сегодня, 08:48
MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Мартин прорвался с 11-го места на 2-е, Марк Маркес – 3-й
4сегодня, 05:55
Ральф Шумахер об уходе сотрудников из «Ред Булл: «Не думаю, что это происходит из-за дела Хорнера»
10вчера, 17:14
В «Пирелли» объявили выбор составов шин на гонки в США, Мексике и Бразилии
2вчера, 15:16
Гельмут Марко: «Если обстановка в команде перестанет ему подходить, Ферстаппен однажды может просто уйти»
12вчера, 13:37
Джеймс Воулз: «Считаю Колапинто лучшим доступным кандидатом для всех команд «Ф-1»
23вчера, 12:34
Оскар Пиастри: «Как гонщик могу еще понемногу прибавить во всех областях»
3вчера, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10