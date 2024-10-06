Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен намерен застолбить за собой фирменную фразу.

Стало известно, что 21 мая 2024 года команда менеджеров подала заявку на регистрацию товарного знака Simply Lovely Inspired by Max Verstappen в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза.

28 августа – через три дня после того, как фразу Simply Lovely («просто чудесно», «просто прелесть») использовал гонщик «Макларена » Ландо Норрис после победы на Гран-при Нидерландов – Ведомство опубликовало заявку, чтобы разрешить подачу возражений. На данный момент возражений не поступало. Конкуренты могут оспорить заявку до 28 ноября.

Документы поданы в классах 25, 35 и 41. Данные категории включают в себя производство одежды и обуви, рекламу, а также организацию спортивных мероприятий в сфере автоспорта.

Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша

Изображение: сайт Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза