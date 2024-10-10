Гельмут Марко: «Цунода – кандидат на место в «Ред Булл» в 2025-м»

Цунода включился в гонку за место в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что пилота «РБ» Юки Цуноду рассматривают как потенциального напарника Макса Ферстаппена и сменщика Серхио Переса в 2025 году.

«Цунода – кандидат на место напарника Макса в 2025-м. Оставшиеся гонки сезона определят, как будут выглядеть наши составы на следующий год», – заявил Марко.

Гельмут намекнул, что считает фаворитами на кокпит в «Ред Булл» Цуноду и его нового напарника Лиама Лоусона , но не Переса:

«Вполне могу представить, что юниор будет выступать в паре с Максом.

Мы решили сравнить Лоусона и Цуноду. У них одинаковая техника, одинаковые условия, и у каждого есть шесть гонок, чтобы доказать, что он более сильный пилот».

Энтони Дэвидсон: «Почему беднягу Цуноду игнорирует «Ред Булл»? Юки каждый раз побеждает напарников»

Хорнер допустил замену Переса на Лоусона: «6 Гран-при – идеальная возможность посмотреть на выступления Лиама»