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Фелипе Масса о штрафе Ферстаппена: «Всему есть предел, но то, как ФИА наказала Макса – это уже слишком»

Масса выступил в защиту Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» получил штраф в виде обязательства принять участие в общественных работах на благо ФИА – причиной стало нецензурная речь на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

В ответ Ферстаппен в знак протеста стал отвечать односложно на все ответы журналистов в рамках официальных пресс-конференции, но при этом в паддоке, в неформальной обстановке, общается с представителями СМИ как прежде.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в ФИА слишком жестко поступили с Ферстаппеном и тем самым настроили гонщиков против себя.

«Не стоит говорить что-то, что заставит тебя пересечь эту границу дозволенного.

Тем не менее, если прикрепить микрофоны к футболистам, то что мы, как вы думаете, будем тогда слышать?

Да, всему есть предел, но то, что случилось с ФИА и то, как они наказали Макса – это уже слишком. И все пилоты, опять же, встали на его сторону», – рассказал Масса.

Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoФИА
logoФелипе Масса
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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