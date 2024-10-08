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Штайнер о разрыве с «Хаасом» по телефону: «Почему у нас все так плохо, Гюнтер?» – «Мы миллион раз это обсуждали. Нужны деньги»

Штайнер рассказал, как узнал об уходе из «Хааса».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в своей книге Unfiltered поделился воспоминаниями о телефонном разговоре в конце 2023 года, по ходу которого владелец команды Джин Хаас сообщил, что не будет продлять контракт.

Посвящение книги гласит: «Моей семье и всем ребятам в «Хаасе» прошлого и настоящего», а в сноске написано: «Кроме тебя, Джин!».

«Почему, как думаешь, у нас все так плохо, Гюнтер?» – спросил он.

«Мы миллион раз это обсуждали, Джин, – ответил я. – Чтобы прибавить, нужно инвестировать какие-то деньги и приблизиться к потолку расходов».

Последовала мини-тирада о том, сколько денег он вложил в команду за эти годы, на что я возразил, напомнив, что коллектив недавно оценили в сумму, близкую к миллиарду долларов и что я недавно нашел 200 миллионов долларов внешних инвестиций, которые он отклонил. «Также я знаю кое-каких людей, которые заинтересованы в том, чтобы купить команду целиком, Джин, – заявил я. – Просто скажи».

Последовала еще одна мини-тирада о том, что он не хочет продавать команду – я это ожидал – после чего он сделал паузу.

«Как бы то ни было, Гюнтер, твой контракт пора продлять, и я решил это не делать».

«Ладно, Джин, меня это устраивает», – ответил я и повесил трубку. Звонок не мог продлиться больше шести или семи минут, от начала до конца. После десяти лет.

Учитывая то, что произошло по ходу сезона, а также тупиковую ситуацию в плане инвестиций и потолка расходов, я, пожалуй, мог бы такое ожидать. На самом деле к концу 2023 года я оцепенел и вообще ни о чем не мог думать – только о том, как же, черт возьми, нам выбраться из этого бардака. Внезапно чувство инертности, уже не помню когда поглотившее меня, отступило. Я был свободным человеком.

«Кто это был?» – спокойно спросила [жена] Герти. Она понятия не имела, что только что произошло.

«Джин, – ответил я. – Он меня отпустил».

«Он что?!» – ее голос, должно быть, стал как минимум на октаву выше и вдвое громче.

«Он меня отпустил, – повторил я. – Теперь я больше не руководитель команды «Хаас». Я безработный мужчина позднего среднего возраста».

«Но он не может так поступить».

«Может, и он это сделал. Это его команда. Но знаешь, что это значит? Я свободен, Герти».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
Джин Хаас
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
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