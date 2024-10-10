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Фернандо Алонсо: «За меня болеют поколения, разделенные 20 годами. Тяжело найти спортсмена с такой связью с фанатами»

Алонсо рассказал об уникальном составе своих фанатов.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопросы о рекордно длительной карьере, которая началась еще в 2001 году.

– От Михаэля Шумахера до Макса Ферстаппена – вы соревнуетесь в «Ф-1» более двух десятилетий. Воспринимаете ли вы себя как связующее звено между разными спортивными поколениями?

– Да, несомненно. Я гонялся с Йосом Ферстаппеном в свои первые два сезона в «Формуле-1», а теперь гоняюсь с Максом!

Считаю, молодое поколение смотрело на меня в некотором смысле как на старика, ведь, уверен, их родители рассказывали о моих титулах, моих победах за «Рено», «Макларен» и «Феррари», такого рода вещи. Когда тебе 12 или 13 лет, ты отвечаешь: «Ладно, ладно, не хочу слышать о подобном, настоящее отличается, сейчас побеждают другие пилоты, ты живешь прошлым».

Хороший прошлый сезон со всеми этими подиумами вместе с «Астон Мартин», можно сказать, включил новое поколение болельщиков. Мы задействовали молодое поколение – новых фанатов, а также болельщиков, которые пришли в наш спорт через сериал Drive to Survive от Netflix.

– Насколько значимым оказался прошлый год для вашей карьеры?

– Прошлый сезон стал сигналом для молодого поколения. Внезапно болельщики подумали: «Надо же, этот Фернандо Алонсо все еще здесь, все еще конкурентоспособен – я хочу за него болеть. Должно быть, то, что рассказывали про него родители – правда».

И сегодня я вижу настоящую смесь поколений – поколений, разделенных 20 годами – которые болеют за меня и интересуются «Формулой-1». Я вижу их в аэропортах, на улицах, на трассе, в своем музее. В любом виде спорта очень тяжело найти спортсмена, который бы имел такую связь с совершенно разными поколениями фанатов.

Есть люди, которые следили за мной в 2000-х, которые видели эти чемпионства, а теперь есть дети, их сыновья, их дочери, которые смотрят «Формулу-1» и болеют за меня – они смотрят гонки со своими родителями. Невероятно думать о том, что я являюсь этим звеном, этой связью между ними в плане страсти к гонкам.

То, что пройден полный цикл – чудесная история.

Фернандо Алонсо: «Мне больше нравилось быть футбольным вратарем, чем гоняться в 8-10 лет. Я не выбирал карьеру пилота»

Найджел Мэнселл об Алонсо: «43 года – не возраст, если ты в форме. «Астон Мартин» может удивить в 2025-м и точно в 2026-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
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