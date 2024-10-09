Вице-президент США Камала Харрис: «Мне очень нравится «Формула-1». Любимый гонщик – Льюис Хэмилтон»
Камала Харрис рассказала об интересе к «Формуле-1».
Вице-президент США и кандидат в президенты от демократической партии на предстоящих выборах рассказала, что с интересом смотрит «Ф-1» в свободное время:
«Мне очень нравится «Формула-1». Всей нашей семье нравится».
Харрис добавила, что сейчас у нее почти нет времени смотреть гонки из-за активного участия в предвыборной кампании, а также из-за разницы часовых поясов.
Также Харрис отвергла предположения, что заявляет о своей любви к «Формуле-1» исключительно для того, чтобы выставить себя в выгодном свете в глазах избирателей:
«Нет, Боже, конечно нет. На самом деле в последнее время получается очень редко – из-за предвыборной кампании. Также многое зависит от того, где проходят гонки, в какое время дня. Приходится рано вставать».
Помимо этого Харрис спросили о том, есть ли у нее любимый гонщик:
«Льюис Хэмилтон, разумеется, который уходит из «Мерседеса».
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