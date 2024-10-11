«Тойота» не планирует создавать заводскую команду и поставлять двигатели для «Формулы-1»
В «Тойоте» ограничатся техническим сотрудничеством с «Хаасом».
Генеральный директор спортивного подразделения «Тойоты» Масайя Кадзи заявил, что японская компания не планирует возвращаться в «Формулу-1» с собственной командой. Также в ближайших планах «Тойоты» нет и разработки двигателя для «Ф-1».
Такие предположения появились после того, как «Тойота» официально стала техническим партнером команды «Хаас».
«Мы не планируем создавать команду в «Формуле-1». Мы сделали наилучший для «Тойоты» на данный момент выбор – в пользу технического сотрудничества с «Хаасом».
Что касается силовой установки, то прямо сейчас, к сожалению, у «Тойоты» также нет планов поставлять двигатели для «Формулы-1», – рассказал Кадзи.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
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