«Тойота» стала техническим партнером «Хааса»

«Хаас » и «Тойота » объявили о техническом сотрудничестве.

Отмечается, что в рамках соглашения, рассчитанного на несколько лет, «Тойота» будет оказывать «Хаасу» помощь с проектированием и созданием болидов. В ответ «Хаас» будет помогать «Тойоте» в области коммерческого развития.

В рамках сотрудничества пилоты, инженеры и механики «Тойоты» будут принимать участие в тестах «Хааса» – что поможет им адаптироваться в условиях работы Гран-при. Также специалисты «Тойоты» будут помогать «Хаасу» с производством деталей и разработкой аэродинамики.

Также по условиям сотрудничества логотипы «Тойоты» появятся на болидах и амуниции команды, уже начиная с предстоящего Гран-при США.

При этом отмечается, что данная сделка не влияет на техническое партнерство «Хааса» и «Феррари », которое продолжит действовать.

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