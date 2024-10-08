Киану Ривз теперь гонщик! Нарисова себя на капоте суперкара и втопил по главной трассе США

Киану Ривз теперь «стал профессиональным гонщиком».

60-летний Ривз впервые в карьере вышел на старт спринта нана главной трассе США – «Спидвэе Индианаполиса», причем проехал две гонки − в субботу и воскресенье. Киану управлял «Тойотой» GR86 мошностью под 300 л.с. за команду Eagles Canyon Racing под 92-м номером в классе GR Cup Series. По сути эти два заезда считаются разогревом «8 часов Индианаполиса», хотя проходят отдельно от гонки на выносливость – это заезды североамериканского монокубка на гоночных спорткарах «Тойоты». Минор мировых гонок, где любители и рента-драйверы ездят наравне с профессионалами – точка самого недорогого и простого способа попадания в автоспорт для тех, кто не успел заняться им с юных лет и хочет попробоваться теперь. Похожие моносерии есть у многих автопроизводителей – от «Рено» до «Порше», «Ламборгини» и «Феррари», все отличаются мощностями машин..

На старт заезда поддержки «8 часов Индианаполиса» вышло 34 пилота, а сам Ривз занял на решетке первой гонки 31-ое место. В субботу Киану в самом начале уступил одну позицию и ехал в своем темпе. Спустя пару минут одну из машин, которая шла довольно сильно впереди канадца, вынесло на траву, из-за чего после выкинуло на трассу. Произошла довольна серьезная авария с участием аж шести «Тойот». Это помогло Киану Ривзу подняться на несколько мест. На первых кругах все шли очень плотно, потому каждая ошибка пилота стоила ему потери нескольких позиций, но канадец вел свою отдельную борьбу.

В какой-то момент на трассу выехала машина безопасности и даже медицинское авто. В тот момент Ривз шел уже на 23-й позиции, опережая сразу пятерых. Режиссер трансляции очень редко акцентировал внимание на звездном гонщике, однако иногда в объективы его разукрашенная машина все-таки попадала. Самая высокая позиция, которая у него была в первом заезде − 21-я, но гоночный темп канадец долго удерживать не смог.

В середине дистанции Киану Ривз допустил довольную серьезную ошибку. Звезду кино занесло в повороте, он вылетел на траву и развернулся. Киану показал, что с ним все в порядке, а затем вернулся в гонку. Первый заезд он завершил 25-м – весьма неплохо для человека в 60 лет без особого опыта таких соревнований.

Во второй гонке Киану Ривз вышел на старт уже 29-м и на этот раз решил, что не будет испытывать судьбу и поедет еще аккуратнее, наслаждаясь каждой минутой на трассе. И у него это получилось. Естественно, заезд не обошелся без различных инцидентов, машина безопасности вновь выезжала на трассу, были и сходы. Благодаря им Ривз смог подняться на 24-е.

Канадский актер опередил всего три машины, которые оставались на трассе, при этом отстав от 23-го места на 20 секунд. Кто-то назовыет результат провальным, но вообще-то Ривз противостоял профессионалам, а не любителям.

«Уик-энд был просто бомбическим! Гонки – весело. Все говорят, что это весело, и это весело на самом деле, вот почему я здесь», − делился впечатлениями от «Индианаполиса» после финиша Киану. Так что все остальное − вторично.

Ривз не просто решил погонять, но и продвигал собственный комикс

Заметили огромную надпись на боковине машины? Заезд – в первую очередь большое промо серии комиксов BRZRKR, автором которых выступает сам Киану Ривз. Двенадцать выпусков в 2021 году приобрело и опубликовало издательство Boom! Studios. Комиксы получили большую популярность из-за большого количества жестокости и крови.

Вот как описывают сюжет на одном из профильных сайтов: «Берcеркер − наполовину смертный и наполовину бог, проклятый и принужденный к насилию, пожертвовавший своим рассудком. После скитаний по миру в течение столетий он, возможно, наконец нашел убежище − работая на правительство США, чтобы сражаться в битвах, слишком жестоких и опасных для кого-либо ещё. В обмен на это он получит то, чего желает, − правду о своём бесконечном, пропитанном кровью существовании... и как с ним покончить».

Параллельно со съемками во второй части «Константина» и пятой «Джона Уика» Киану Ривз стал сценаристом и продюсером аниме-сериала «БРСРКР». В нем планируют сделать два сезона, а проект запустили еще в прошлом году. Ливрея «Тойоты» GR86 Eagles Canyon Racing полностью посвящена детищу канадского актера.

Вообще у Ривза был давний опыт участия в гонках

Нельзя сказать, что для Ривза две гонки на «Индианаполисе» − первый раз за рулем гоночного автомобиля. В 2009 году Киану участвовал в гонке знаменитостей − Гран-при Лонг-Бич от «Тойоты», которую тогда спонсировала все та же японская марка. Причем он ее выиграл.

В том же году в ней участвовал другой голливудский актер − Эдриан Броуди, а победителем в 2000-м году стал Джош Бролин.

Однако те заезды трудно назвать профессиональными как раз из-за состава участников: актеры, режиссеры, телеведущие и многие другие. Десятикруговая гонка проводилась с 1977 по 2016 года как часть Гран-при Лонг Бич американской серии «Индикара», на ней собирали деньги для детских больниц местного округа. Заезды отменили, так как японский производитель перенес штаб-квартиру в Техас.

Киану Ривз − большой любитель автогонок и мотогонок

В 2015 году Киану Ривза пригласили на базу «Ред Булл» в Милтон-Кейнс. Там ему провели большую экскурсию, а сопровождал его сам Эдриан Ньюи.

«Когда я был ребенком, обычным делом было увидеть по телевизору разные машины. Мне нравились их форма и звук, а потом, когда я стал старше, я полюбил гонки». Однако при этом Киану не стал скрывать, что больше любит мотоциклы.

Интересно, передумал ли он после того, как его посадили в симулятор «Ред Булл»?

Киану Ривза не раз видели на Гран-при «Формулы-1». Из недавнего − в 2022-м году он посетил квалификацию на «Сильверстоуне». Она выдалась дождевой, как и предшествующие практики.

В следующем году Disney запустил четырехсерийную документалку про 2009 год в «Ф-1» − Brawn: The Impossible Formula 1 Story. Именно тогда появились двойные диффузоры и команда, которая доминировала на протяжении половины сезона, пока остальные пытались бороться с нововведением и после его легализации адаптировали под свои болиды.

Огромным успехом для шоураннеров стало приглашение в качестве ведущего проекта Киану. Он изучал «Браун GP», общался с пилотами того сезона − Дженсоном Баттоном и Рубенсом Баррикелло, − вникал в процессы, которые позволили команде побеждать.

Шоу в итоге вышло крайне успешным и получило кучу позитивных отзывов, как и дотошность Ривза в вопросах – оказалось, он сам разрабатывал нарратив и вел интервью со всеми действующими лицами.

Но куда чаще Киану видели на гонках класса MotoGP. В этом году на Гран-при Германии он пришел в боксы лидеров серии «Дукати».

И именно канадцу и его спутнице, художнице Александре Грант, дали право взмахнуть финишным флагом.

Там же − в боксах «Дукати», но девять лет назад, – его видели на Гран-при США.

А в 2016-м году Ривз стал гостем «Ямахи», за которую на тот момент гоняли звездные Валентино Росси и Хорхе Лоренсо.

В 2017-м году Киану Ривз уже оказался в боксах «Хонды» – в гостях у будущего суперчемпиона Марка Маркеса (можно сказать, Киану Ривза мира мотогонок).

Ривз так сильно любит байки, что коллекционирует их и даже создает

Можно до бесконечности перечислять то количество байков, которые есть в коллекции актера − «Сузуки» GS1100E, «Сузуки» GSX-R750, «Кавасаки» 900, 1984 «Харлей-Дэвидсон» Shovelhead и Moto Guzzi. Она целиком точно стоит миллионы.

Его любовь к мотоциклам подчеркивает факт, что в 2012 году он создал собственную компанию по их производству − Arch Motorcycles

Первый прототип получил название KR GT-1 и создавал его лично Киану. Канадец вдохновлялся «Харлей-Дэвидсон» Dyna Wide Glide 2005 года.

В 2023 году Arch Motorcycles выпустила новую модель под названием Arch 1s. Вот как она выглядит.

В повседневной жизни Киану также предпочитает машине байк. Как и в фильмах чаще его можно увидеть за рулем двухколесного, а не четырехколесного средства для передвижения.

Но, может, после пересечения 60-летнего возраста Ривз решил выбрать кое-что побезопаснее?

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Фото: Gettyimages.ru /Frederick M. Brown; IMAGO/Fotostand / Nachtigall, imago-images.de/Global Look Press ; East News /AP Photo/Mark J. Terrill, AP Photo/Darron Cummings; GR Cup