«Макларен» показал суперкар W1 за $2,1 млн
«Макларен» представил новый автомобиль W1.
Суперкар, выпущенный на 50-летие первой победы «Макларена» в «Формуле-1», «олицетворяет чемпионский настрой».
W1 с двигателем MHP-8 мощностью в 1258 л.с. разгоняется до 200 км/ч за 5,8 секунды, максимальная скорость составляет 350 км/ч. Машина оборудована подвижным задним антикрылом.
Стоимость суперкара составляет 2,1 миллиона долларов, «Макларен» произведет 399 автомобилей.
Фото: сайт «Макларена»
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Макларена»
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