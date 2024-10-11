«Теперь нужно заполучить подходящего гонщика». Хуан-Пабло Монтойя призвал «Астон Мартин» подписать Ферстаппена

Монтойя считает логичным переход Ферстаппена в «Астон Мартин ».

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о перспективах британской команды, учитывая активные действия по расширению технических возможностей и знаковое подписание Эдриана Ньюи .

Хуана-Пабло спросили, чего именно теперь не хватает «Астон Мартин», чтобы добиться успеха:

«Им нужно заполучить подходящего гонщика. Который сможет все сделать правильно. Нет, не поймите меня неправильно, Фернандо Алонсо – потрясающий гонщик? Но сколько еще он будет выступать в «Ф-1»? Ведь Ланс Стролл вряд ли куда-то денется.

Фернандо нельзя считать гонщиком на долгосрочную перспективу. Так что вопрос в том, когда именно они придут к этому решению, подумав: «Так, у нас есть «Хонда», у нас есть Ньюи. Так почему бы нам не заполучить Макса?» Полагаю, для этого им придется сделать Максу такое же предложение, какое они сделали Ньюи.

И вот тогда у них получится долгосрочный проект. Ведь за них будет выступать один из лучших в мире гонщиков, если не лучший. Нынешний лидер общего зачета. И чем лучше он будет выступать – тем больше денег они заработают в долгосрочной перспективе. Потому что стоимость компании в такой ситуации будет только расти».

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