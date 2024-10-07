Марк Уэббер о переходе Бермэна в «Хаас»: «Мне не нравится такой выбор команды»
Уэббер сомневается в правильности перехода Бермэна в «Хаас».
Пилот молодежной Академии «Феррари» в следующем году проведет свой дебютный сезон в «Формулы-1», выступая за команду «Хаас», которую можно считать одним из аутсайдеров чемпионата.
В то же время его напарник по команде «Према» Андреа Кими Антонелли проведет первый сезон в «Ф-1» в составе «Мерседеса».
«Бермэн в «Хаасе»? Мне не нравится такой выбор команды. То есть, если говорить о Эй Джее [Эдди Джордан, бывший владелец команды «Ф-1» в которой начинал Михаэль Шумахер], Андреа Стеле, о таких людях, даже о Кристиане Хорнере и Тото Вольффе – они настоящие гонщики. И вам [в положении молодого пилота] это нужно.
Когда ты, скажем так, теряешь свою девственность в «Формуле-1», фигура руководителя команды, за которую ты выступаешь, очень важна.
Так что в случае Бермэна и «Хааса»….ну, надеюсь на лучшее. Потому что он кажется очень быстрым гонщиком. Он здорово проявил себя на Гран-при Саудовской Аравии, выступая за «Феррари». В то же время у Кими Антонелли с Тото Вольффом в «Мерседесе» все должно быть в порядке.
Они оба молоды, так что посмотрим. Они еще даже школу не закончили, если можно так сказать. Сейчас они добрались до вершины Эвереста и им нужно снять кислородные маски. Посмотрим, как у них пойдут дела», – рассказал Уэббер.
Гельмут Марко: «Бермэн и Колапинто доказали, что философия 3-х лет подготовки, которой придерживаются некоторые команды, устарела»
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