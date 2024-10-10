Леклер стал амбассадором Puma

Компания Puma объявила, что пилот «Феррари» Шарль Леклер стал новым глобальным амбассадором бренда.

«Динамичная энергия Леклера, стремление к совершенству и современная привлекательность делают его идеальным партнером для воплощения нацеленности Puma раздвигать границы как в спорте, так и в моде», – подчеркнули в компании.

Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»

Фото: сайт Puma