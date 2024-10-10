Леклер стал амбассадором Puma
Компания Puma объявила, что пилот «Феррари» Шарль Леклер стал новым глобальным амбассадором бренда.
«Динамичная энергия Леклера, стремление к совершенству и современная привлекательность делают его идеальным партнером для воплощения нацеленности Puma раздвигать границы как в спорте, так и в моде», – подчеркнули в компании.
Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»
Фото: сайт Puma
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт Puma
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости