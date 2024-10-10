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  • Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»
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Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»

Autosport составил рейтинг составов в «Формуле-1» в 2025 году.

Издание поставило на первую строчку «Феррари» с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером. Скудерия опередила «Макларен», а «Ред Булл» стал лишь четвертым, уступив «Уильямсу», к которому присоединится Карлос Сайнс.

Портал расположил «РБ» на седьмой строчке, исходя из предполагаемого состава Юки Цунода – Лиам Лоусон. Если новозеландца неожиданно заменил бы Даниэль Риккардо, это не повлияло бы на положение команды рейтинге.

Последним стал «Заубер» с Нико Хюлькенбергом. Autosport отметил, что коллектив автоматически поднялся бы на восьмое место, если бы подтвердил контракт с Валттери Боттасом.

Рейтинг составов команд «Ф-1» на сезон-2025 (Autosport)

1.  «Феррари» (Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер)

2. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри)

3.  «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон)

4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Серхио Перес)

5. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли)

6. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл)

7. «РБ» (Юки Цунода, не объявлено)

8. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Бермэн)

9. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн)

10. «Заубер» (Нико Хюлькенберг, не объявлено)

Символ внезапности новой «Ф-1» – в кэфах на победителя. Фавориты не взяли и половины гонок

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoДжек Дуэн
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
logoАндреа Кими Антонелли
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