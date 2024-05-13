«Феррари» опробовала новые колесные арки «Ф-1» и заменила гоночного инженера Леклера, Ферстаппен против системы суперлицензий, Мартин выиграл во Франции и другие гоночные новости за неделю

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Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Феррари» протестировала два новых варианта колесных арок, которые могут появиться в «Ф-1» для борьбы со спреем.

2. Зак Браун сообщил, что в «Макларене» видят все больше резюме из чемпионской команды, Вольфф это подтвердил, Хорнер в ответ заявил, что «Ред Булл» переманил 220 сотрудников у «Мерседеса».

3. Марко пообещал Ферстаппену обеспечить разрыв с «Ред Булл» через пункт в контракте, если Макс захочет, утверждает BBC.

4. У Леклера сменился гоночный инженер впервые с 2019 года.

5. Ферстаппен раскритиковал систему суперлицензий, введенную после его дебюта в «Ф-1» в 17 лет.

6. Бюджет фильма «Апекс» с Брэдом Питтом о «Формуле-1» превысил отметку в 300 миллионов долларов.

7. Новости трансферного рынка: Марко ожидает переход Ньюи в «Феррари».

Антонелли близок к трансферу в «Мерседес» в 2025 году, сообщает Сейвард. Вариант с «Ред Булл» отпал для Сайнса – по информации F1-Insider, Карлос выбирает между «Ауди» и «Мерседесом», Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе», Мик Шумахер следит за ситуацией в «Альпин».

8. MotoGP. Мартин одержал победу на Гран-при Франции, а также выиграл спринт и квалификацию, Марк Маркес – второй в обеих гонках после старта 13-м.

9. WEC. Клиентская «Порше» выиграла гонку в Спа у заводской после 2 часов красных флагов, экипаж Шварцмана – 8-й.

10. Кэссиди стал сильнейшим по итогам первой гонки «Формулы E» в Берлине и возглавил чемпионат, да Кошта победил во второй.

11. Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и стал лидером сезона.

12. WRC. Ожье – победитель Ралли Португалии.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2024

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Макс Ферстаппен о том, выиграл ли бы Норрис без сэйфти-кара: «Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой»

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Эмилии-Романьи «Ф-1» и возращение «Ф-2» и «Ф-3» (17-19 мая).

2. Квалификация к «500 милям Индианаполиса» (18 и 19 мая).

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