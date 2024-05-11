Мик Шумахер: «Я слежу за ситуацией с пилотами «Альпин» в «Ф-1»

Мик Шумахер наблюдает за событиями на рынке гонщиков в «Формуле-1».

Резервный пилот « » , выступающий за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ), ответил на вопрос о шансах перейти во французскую команду в «Формуле-1».

«Мне сказали, это не та тема [о которой можно говорить].

Лично я слежу за этим, но не могу сказать больше», – отреагировал бывший гонщик « ».

В «Альпин» пока свободны оба места в «Ф-1» на сезон-2025. В последние месяцы ходят слухи о том, что Эстебан Окон и размышляют об уходе на фоне провального старта 2024 года. В частности, французы считаются претендентами на трансфер в «Заубер» (будущую «Ауди»).

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