Мик Шумахер: «Я слежу за ситуацией с пилотами «Альпин» в «Ф-1»

Теги возможные переходы Заубер Ауди Формула-1 Мерседес WEC Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Мик Шумахер Альпин Авто

Мик Шумахер наблюдает за событиями на рынке гонщиков в «Формуле-1».

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер, выступающий за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), ответил на вопрос о шансах перейти во французскую команду в «Формуле-1».

«Мне сказали, это не та тема [о которой можно говорить].

Лично я слежу за этим, но не могу сказать больше», – отреагировал бывший гонщик «Хааса».

В «Альпин» пока свободны оба места в «Ф-1» на сезон-2025. В последние месяцы ходят слухи о том, что Эстебан Окон и Пьер Гасли размышляют об уходе на фоне провального старта 2024 года. В частности, французы считаются претендентами на трансфер в «Заубер» (будущую «Ауди»).

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