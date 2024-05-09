Сайнс выбирает между «Ауди» и «Мерседесом», вариант с «Ред Булл» отпал (F1-Insider)

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У Сайнса остались два основных варианта на сезон-2025.

Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце 2024 года, не сможет стать пилотом «Ред Булл», утверждает F1-Insider.com.

Предполагается, что испанец должен принять решение в ближайшие несколько недель. Ранее сообщалось, что Карлос отверг предложение «Заубера» (с сезона-2026 – «Ауди»), однако сам гонщик заверил, что переговоры продолжаются.

В швейцарском коллективе Сайнс может получить долгосрочный контракт и стать напарником Нико Хюлькенберга. Существует и вариант с «Мерседесом», однако там Карлосу предлагают однолетнее соглашение. В «Мерседесе» хотят иметь выбор перед сезоном-2026 на тот случай, если понадобится посадить в кокпит юниора Андреа Кими Антонелли или лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ауди» ждет ответа от Сайнса к Гран-при Монако (24-26 мая). Альтернативными кандидатами для команды, в числе прочих, являются пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Сценарий с переходом Карлоса в «Ред Булл» отпал: «дверь закрылась», сообщает немецкое издание. Чемпионы мира по-прежнему планируют оставить напарником Ферстаппена Серхио Переса.

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6 комментариев
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С одной стороны, глядя на довольную физиономию Боттаса, стоит выбрать долгосрочный контракт в Ауди. С другой стороны, глядя на 0 очков Боттаса, стоит выбрать Мерседес.
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При чем тут Перес?:)
Значит, Макс не уходит в 25, уходить то по большому счету некуда. Так еще гарантированный год самовозки получит, к 26 может расклады будут пояснее.
Сайнсу придется идти в Ауди. Не в 26, а в 25-м.
Год в Мерседесе никаких гарантий не дает, а вдруг все-таки место держат под Макса на 26-й?
Хэмилтон конечно устроил на рынке пилотов потенциал для движения, но в реальности то перемены минимальны. Если Сайнс договорится с Мерседесом, все кончится простым обменом.
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так можно вообще пролететь мимо гонок, если тянуть с выбором команды. Свято место, пусто не бывает
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