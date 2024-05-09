Сайнс выбирает между «Ауди» и «Мерседесом», вариант с «Ред Булл» отпал (F1-Insider)

У Сайнса остались два основных варианта на сезон-2025.

, покидающий « » в конце 2024 года, не сможет стать пилотом «Ред Булл», утверждает F1-Insider.com.

Предполагается, что испанец должен принять решение в ближайшие несколько недель. Ранее сообщалось, что Карлос отверг предложение « » (с сезона-2026 – «Ауди»), однако сам гонщик заверил, что переговоры продолжаются.

В швейцарском коллективе Сайнс может получить долгосрочный контракт и стать напарником Нико Хюлькенберга. Существует и вариант с «Мерседесом», однако там Карлосу предлагают однолетнее соглашение. В « » хотят иметь выбор перед сезоном-2026 на тот случай, если понадобится посадить в кокпит юниора Андреа Кими Антонелли или лидера «Ред Булл» .

«Ауди» ждет ответа от Сайнса к Гран-при Монако (24-26 мая). Альтернативными кандидатами для команды, в числе прочих, являются пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Сценарий с переходом Карлоса в «Ред Булл» отпал: «дверь закрылась», сообщает немецкое издание. Чемпионы мира по-прежнему планируют оставить напарником Ферстаппена Серхио Переса.

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