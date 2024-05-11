MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, оба лидера упали в последней попытке, Марк Маркес – 13-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Франции MotoGP.

Вторым стал действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати», третьим – представитель «Априлии» Маверик Виньялес.

Мартин и Баньяя допустили падения на своих заключительных кругах, также в конце сессии упали Алеш Эспаргаро («Априлия») и Джек Миллер («КТМ»).

Новичок «Грезини» Марк Маркес после поула в Хересе не пробился во второй сегмент и начнет спринт и гонку 13-м.

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

11 мая 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 1.29,919

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,192

3. Маверик Виньялес («Априлия») +0,394

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,517

5. Марко Беццекки («ВР46») +0,634

6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,653

7. Педро Акоста («Гасгас») +0,731

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,767

9. Франко Морбиделли («Прамак») +0,863

10. Энеа Бастианини («Дукати») +0,867

11. Джек Миллер («КТМ») +1,088

12. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +1,156

13. Марк Маркес («Грезини») – не прошел во второй сегмент

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