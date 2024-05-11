MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, оба лидера упали в последней попытке, Марк Маркес – 13-й
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Франции MotoGP.
Вторым стал действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати», третьим – представитель «Априлии» Маверик Виньялес.
Мартин и Баньяя допустили падения на своих заключительных кругах, также в конце сессии упали Алеш Эспаргаро («Априлия») и Джек Миллер («КТМ»).
Новичок «Грезини» Марк Маркес после поула в Хересе не пробился во второй сегмент и начнет спринт и гонку 13-м.
Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
11 мая 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 1.29,919
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,192
3. Маверик Виньялес («Априлия») +0,394
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,517
5. Марко Беццекки («ВР46») +0,634
6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,653
7. Педро Акоста («Гасгас») +0,731
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,767
9. Франко Морбиделли («Прамак») +0,863
10. Энеа Бастианини («Дукати») +0,867
11. Джек Миллер («КТМ») +1,088
12. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +1,156
13. Марк Маркес («Грезини») – не прошел во второй сегмент
Объем моторов и максимальная скорость байков MotoGP снизятся в 2027 году