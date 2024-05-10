Гельмут Марко о Гран-при Майами: «Если бы Перес вынес Ферстаппена на старте – это было бы его Ватерлоо»

Марко высказался о выступлении команды на .

По словам советника «Ред Булл», инцидент на старте и агрессивные действия заставили команду понервничать. При этом Марко отметил, что в целом он остался доволен выступлением Серхио:

«Когда на старте Перес своими действиями чуть не спровоцировал аварию в первом повороте, я про себя подумал: «Господь всемогущий». Этот инцидент напомнил мне этап в Мехико в 2023 году, когда Чеко тоже совершил похожий маневр в первом повороте. Слава Богу, что в этот раз все обошлось. Если бы Чеко вынес – это было бы его Ватерлоо.

Тем не менее, в целом Чеко провел хорошую гонку. Его отставание было в разумных пределах. Ему также немного повезло с тем, что Карлос Сайнс был оштрафован на 5 секунд, благодаря чему Чеко переместился на четвертое место. Но что меня впечатлило – так это то, как Перес держался в борьбе с Норрисом, удерживая того позади, хотя машина соперника в тот момент была намного быстрее».

Также Марко прокомментировал слухи о том, что может вернуться в «Формулу-1» и заменить в «РБ» уже на этапе в Имоле:

«Слухи о том, что Риккардо заменят на Лиама Лоусона в Имоле – это полная чушь. Просто менеджер Лиама из Новой Зеландии, очевидно, что у него есть определенные мечты и желания, о которых он и дал знать прессе – в том числе журналистам из Новой Зеландии. Но мы ничего такого в Имоле не планируем».

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