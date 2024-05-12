MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл гонку, Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Франции MotoGP.

Мартин, начавший заезд с поула, также будучи победителем спринта, большую часть заезда отбивался от атак со стороны Франческо Баньяйи и Марка Маркеса. Основным преследователем Мартина был Баньяя, но в самом конце заезда Маркесу удалось воспользоваться шансом и выйти на вторую позицию.

Очередная победа Мартина помогла ему упрочить лидерство в общем зачете. В то же время успешное выступление Марка Маркеса помогло испанцу выйти на третье место в чемпионате.

MotoGP

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

12 мая 2024 года

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 41.23,709

2. Марк Маркес («Грезини») +0,446

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0585

4. Энеа Бастианини («Дукати») +2,206

5. Маверик Виньялес («Априлия») +4,053

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +9,480

7. Франко Морбиделли («Прамак») +9,868

8. Брэд Биндер («КТМ») +10,353

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +11,392

10. Алекс Маркес («Грезини») +13,442

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +24,201

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +26,809

13. Аугусто Фернандес («ГасГас») +27,426

14. Такааки Накагами («ЛЧР») +30,026

15. Алекс Ринс («Ямаха») +30,936

16. Лука Марини («Хонда») +40,000

Сошли:

Мигел Оливейра («Трэкхаус»)

Джек Миллер («КТМ»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Хоан Мир («Хонда»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Педро Акоста («ГасГас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 129 очков

2. Франческо Баньяя – 91

3. Марк Маркес – 89

4. Энеа Бастианини – 89

5. Маверик Виньялес – 81