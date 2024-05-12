MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл гонку, Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

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Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Франции MotoGP.

Мартин, начавший заезд с поула, также будучи победителем спринта, большую часть заезда отбивался от атак со стороны Франческо Баньяйи и Марка Маркеса. Основным преследователем Мартина был Баньяя, но в самом конце заезда Маркесу удалось воспользоваться шансом и выйти на вторую позицию.

Очередная победа Мартина помогла ему упрочить лидерство в общем зачете. В то же время успешное выступление Марка Маркеса помогло испанцу выйти на третье место в чемпионате.

MotoGP
Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
12 мая 2024 года
 
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 41.23,709
2. Марк Маркес («Грезини») +0,446
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0585
4. Энеа Бастианини («Дукати») +2,206
5. Маверик Виньялес («Априлия») +4,053
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +9,480
7. Франко Морбиделли («Прамак») +9,868
8. Брэд Биндер («КТМ») +10,353
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +11,392
10. Алекс Маркес («Грезини») +13,442
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +24,201
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +26,809
13. Аугусто Фернандес («ГасГас») +27,426
14. Такааки Накагами («ЛЧР») +30,026
15. Алекс Ринс («Ямаха») +30,936
16. Лука Марини («Хонда») +40,000
 
Сошли:
 
Мигел Оливейра («Трэкхаус»)
Джек Миллер («КТМ»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Хоан Мир («Хонда»)
Марко Беццекки («ВР46»)
Педро Акоста («ГасГас»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Хорхе Мартин – 129 очков
2. Франческо Баньяя – 91
3. Марк Маркес – 89
4. Энеа Бастианини – 89
5. Маверик Виньялес – 81
 
3 комментария
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Вот это я понимаю Гонка!
Баньяя уступает Мартину в чувстве GP24, как будто чего-то не хватает ему. Маркез показывает свой талант, в следующем году посмотреть бы на него на актуальном мотоцикле
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Норм гонка, хотя бывали и лучше в этом году ,не очень трек для обгонов, не Мизано конечно, но как то сложно и натужно. Обещанный дождь так и не пошел.
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У басты был супер темп кстати в конце, кругов не хватило догнать, с другой стороны обогнать здесь негде особо и трудно, видимо проблемы с вибрацией решены и теперь дукати 24 года будут постоянно впереди.
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