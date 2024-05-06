Макс Ферстаппен о том, выиграл ли бы Норрис без сэйфти-кара: «Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой»
Ферстаппен высказал отношение к гипотетическим вариантам после поражения.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом порассуждал о том, выиграл ли бы британец Гран-при Майами без появления машины безопасности в самый нужный момент.
Макс оказался в невыгодном положении из-за выезда сэйфти-кара и финишировал вторым, Ландо одержал первую в карьере победу.
Ферстаппен: Не знаю, какой был отрыв до сэйфти-кара, если честно. Насколько далеко ты ехал от меня?
Норрис: Было бы тяжело. Мне пришлось бы обгонять две «Феррари», «Ред Булл», Оскара [Пиастри]. Оскар очень здорово выступал, снимаю перед ним шляпу.
Ферстаппен: Всегда эти «если», «если», «если», так ведь? Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой. Так что да. Ну, это гонки. Порой для тебя это срабатывает, порой нет.
Макс Ферстаппен: «У Норриса был безумный темп, скорость «Ред Булл» на «харде» – катастрофа»
Как же «Ф-1» радуется первой победе Норриса! Команда качала, шеф «Феррари» облил шампанским, гонщики – 👍 из машин
Это был сознательный шаг, и он сработал. К чему эти если, верно Макс говорит
Можно только представить как подобные "если" выводят из себя. Откуда он знает йомойо
Ферстаппен сообщил, что у него могло бы быть два папы
Ему тоже нравится именно эта фраза и что там про "резиновую жопу".
Неудивительно, что почитатели второго болеют за первого.