Макс Ферстаппен о том, выиграл ли бы Норрис без сэйфти-кара: «Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой»

Ферстаппен высказал отношение к гипотетическим вариантам после поражения.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе с пилотом « » порассуждал о том, выиграл ли бы британец без появления машины безопасности в самый нужный момент.

Макс оказался в невыгодном положении из-за выезда сэйфти-кара и финишировал вторым, Ландо одержал первую в карьере победу.

Ферстаппен: Не знаю, какой был отрыв до сэйфти-кара, если честно. Насколько далеко ты ехал от меня?

Норрис: Было бы тяжело. Мне пришлось бы обгонять две «Феррари», «Ред Булл», [Пиастри]. Оскар очень здорово выступал, снимаю перед ним шляпу.

Ферстаппен: Всегда эти «если», «если», «если», так ведь? Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой. Так что да. Ну, это гонки. Порой для тебя это срабатывает, порой нет.

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