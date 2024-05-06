Макс Ферстаппен о том, выиграл ли бы Норрис без сэйфти-кара: «Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Ферстаппен высказал отношение к гипотетическим вариантам после поражения.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом порассуждал о том, выиграл ли бы британец Гран-при Майами без появления машины безопасности в самый нужный момент.

Макс оказался в невыгодном положении из-за выезда сэйфти-кара и финишировал вторым, Ландо одержал первую в карьере победу.

Ферстаппен: Не знаю, какой был отрыв до сэйфти-кара, если честно. Насколько далеко ты ехал от меня?

Норрис: Было бы тяжело. Мне пришлось бы обгонять две «Феррари», «Ред Булл», Оскара [Пиастри]. Оскар очень здорово выступал, снимаю перед ним шляпу.

Ферстаппен: Всегда эти «если», «если», «если», так ведь? Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой. Так что да. Ну, это гонки. Порой для тебя это срабатывает, порой нет.

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11 комментариев
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Он сидел на трассе до талого, штампуя лучшие круги на медиумах, в ожидании ск.
Это был сознательный шаг, и он сработал. К чему эти если, верно Макс говорит
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Сигма
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Ответ past present future
Какой же колхоз... Хотя посыл в целом верный
Какой вопрос, такой ответ.
Можно только представить как подобные "если" выводят из себя. Откуда он знает йомойо
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Заголовок:
Ферстаппен сообщил, что у него могло бы быть два папы
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Ответ Bzz Pvz
Очередная очень интеллектуальная мысль и фраза от Макса Ферстаппена. Что еще ожидать от 4-ех кратного чемпиона? Уверен, если провести IQ тест между нынешними пилотами, то у Макса будет такой же отрыв от остальных, как и на трассе
Какой смысл в том, что ты на этом форуме сидишь? У тебя ж Макс везде прав. Щас конечно он сказал все правильно, но тебе я удивляюсь
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Ответ Bzz Pvz
Очередная очень интеллектуальная мысль и фраза от Макса Ферстаппена. Что еще ожидать от 4-ех кратного чемпиона? Уверен, если провести IQ тест между нынешними пилотами, то у Макса будет такой же отрыв от остальных, как и на трассе
Не, в тестах смысла нет, там у Алонсо IQ выше 150, женщина с ником Великий Алонсо не даст соврать.
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Ответ Bzz Pvz
Очередная очень интеллектуальная мысль и фраза от Макса Ферстаппена. Что еще ожидать от 4-ех кратного чемпиона? Уверен, если провести IQ тест между нынешними пилотами, то у Макса будет такой же отрыв от остальных, как и на трассе
Я знаю ещё одного такого же "интеллектуала".
Ему тоже нравится именно эта фраза и что там про "резиновую жопу".
Неудивительно, что почитатели второго болеют за первого.
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Ответ Пинок Ногоев
Я знаю ещё одного такого же "интеллектуала". Ему тоже нравится именно эта фраза и что там про "резиновую жопу". Неудивительно, что почитатели второго болеют за первого.
Какого болеть за интеллектуала, который даже читать не умеет
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