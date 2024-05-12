Формула Е. Берлин. Да Кошта выиграл 2-ю гонку после старта с 10-й позиции, Кэссиди – 2-й, Роулэнд – 3-й
Пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Берлине.
Да Кошта сумел выиграть заезд, несмотря на старт с 10-й позиции, прорвавшись в группу лидеров.
Второе место занял текущий лидер чемпионата Ник Кэссиди. Третье место занял Оливер Роулэнд – автор еще одного впечатляющего прорыва, поскольку британец начал заезд с 16-й позиции.
Формула E
Этап 10
Берлин, Германия
12 мая 2024 года
Гонка
Топ-10
1. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 41 круг
2. Ник Кэссиди («Ягуар») +0,691
3. Оливер Роулэнд («Ниссан») +2,820
4. Паскаль Верляйн («Порше») +4,147
5. Джейк Деннис («Андретти») +4,548
6. Митч Эванс («Ягуар») +4,953
7. Джехан Дарувала («Мазерати») +6,032
8. Тэйлор Барнард («Макларен») +6,698
9. Йоэль Эрикссон («Энвижн») +7,119
10. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +7,357
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Ник Кэссиди – 140 очков
2. Паскаль Верляйн – 124
3. Оливер Роулэнд – 118
4. Джейк Деннис – 102
5. Митч Эванс – 97