Формула Е. Берлин. Да Кошта выиграл 2-ю гонку после старта с 10-й позиции, Кэссиди – 2-й, Роулэнд – 3-й

Пилот «Порше» да Кошта выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Берлине.

Да Кошта сумел выиграть заезд, несмотря на старт с 10-й позиции, прорвавшись в группу лидеров.

Второе место занял текущий лидер чемпионата Ник Кэссиди. Третье место занял Оливер Роулэнд – автор еще одного впечатляющего прорыва, поскольку британец начал заезд с 16-й позиции.

Формула E

Этап 10

Берлин, Германия

12 мая 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 41 круг

2. Ник Кэссиди (« ») +0,691

3. Оливер Роулэнд (« ») +2,820

4. Паскаль Верляйн (« ») +4,147

5. Джейк Деннис (« ») +4,548

6. Митч Эванс («Ягуар») +4,953

7. Джехан Дарувала («Мазерати») +6,032

8. Тэйлор Барнард («Макларен») +6,698

9. Йоэль Эрикссон («Энвижн») +7,119

10. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +7,357

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Ник Кэссиди – 140 очков

2. Паскаль Верляйн – 124

3. Оливер Роулэнд – 118

4. Джейк Деннис – 102

5. Митч Эванс – 97