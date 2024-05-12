Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и стал лидером чемпионата
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу одержал победу по итогам гонки на дорожной конфигурации трассы в Индианаполисе с поула.
Пилот «Рэйхол-Леттерман» Кристиан Лундгор вырвался в лидеры на старте, однако после пит-стопов Палоу вернул себе первую строчку и нарастил преимущество, финишировав более чем в шести секундах от соперников.
Лундгор в итоге стал третьим, второе место занял гонщик «Пенске» Уилл Пауэр.
Возглавлявший чемпионат Колтон Херта («Андретти») завершил заезд седьмым, новичок «Эрроу Макларен» Тео Пуршер, которому предстоит провести за команду все оставшиеся гонки сезона за исключением «500 миль Индианаполиса», финишировал 19-м.
Победа подняла двукратного чемпиона на первую строчку в личном зачете – на счету Палоу 152 очка. В топ-5 также входят Пауэр (140), пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон, Херта (по 127) и Феликс Розенквист из «Мейер Шэнк Рейсинг» (108).
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