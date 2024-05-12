Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и стал лидером чемпионата

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу одержал победу по итогам гонки на дорожной конфигурации трассы в с поула.

Пилот « » вырвался в лидеры на старте, однако после пит-стопов Палоу вернул себе первую строчку и нарастил преимущество, финишировав более чем в шести секундах от соперников.

Лундгор в итоге стал третьим, второе место занял гонщик « » Уилл Пауэр.

Возглавлявший чемпионат («Андретти») завершил заезд седьмым, новичок «Эрроу Макларен» Тео Пуршер, которому предстоит провести за команду все оставшиеся гонки сезона за исключением «500 миль Индианаполиса», финишировал 19-м.

Победа подняла двукратного чемпиона на первую строчку в личном зачете – на счету Палоу 152 очка. В топ-5 также входят Пауэр (140), пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон, Херта (по 127) и Феликс Розенквист из «Мейер Шэнк Рейсинг» (108).

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