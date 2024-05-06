Шарль Леклер о победе Норриса: «У «Феррари» тоже скоро появятся обновления машины – и это станет определяющим на остаток сезона»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Леклер высказался о победе Норриса на Гран-при Майами.

Пилот «Феррари» отметил, что победа Ландо Норриса и высокая скорость обновленного болида «Макларена» не стала для него сюрпризом.

И что он надеется, что обновления, которые «Феррари» давно готовит к этапу в Имоле, позволят итальянской команде также добиться значительного прогресса.

«Как я уже много раз говорил, это будет сезон обновлений болидов. У нас тоже скоро появятся обновления машины и их появление в некоторой степени станет определяющим на остаток сезона. Так что нужно продолжать работать – и я надеюсь, что эти обновления окажутся столь же хороши, как у «Макларена», и помогут нам сделать значительный шаг вперед.

Если сравнивать наши выступления в этот уик-энд с Максом – можно сказать, что все прошло хорошо. Тем не менее, мы не можем игнорировать Ландо Норриса. Еще во втором сегменте квалификации к спринту Ландо проехал такой круг, что я подумал: «Да уж, а они и правда очень быстры». Но затем, по какой-то причине, в субботу они были не слишком быстры. А вот в гонке в воскресенье смотрелись очень сильно», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование

1 комментарий
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Было бы очень страшно за Макса Ферстаппена, если бы не было опции перехода в Мерс, так как самовозы соперников все активнее обновляются, и становится намного сложнее превозмогать разницу между самовозами Феррари, Макларенов, Астон Мартинов и коляской РБ личным скиллом Макса Ферстаппена.
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