Джо Сейвард: «Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Ф-1» за «Мерседес»

Теги возможные переходы Ред Булл Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джо Сейвард Альпин Андреа Кими Антонелли Авто

Джо Сейвард оценил ситуацию на рынке пилотов в «Формуле-1».

Известный британский журналист отметил, что в данный момент в области трансферов наступило затишье, поскольку команды заняли выжидательную позицию. Определяющим же для дальнейшего развития событий должен стать переход Карлоса Сайнса:

«Ситуация на рынке пилотов остается в подвешенном состоянии, потому что «Мерседес» и «Ред Булл» не хотят принимать окончательного решения по Карлосу Сайнсу, предпочитая занять выжидательную позицию и следить за развитием событий.

Сайнс общался почти со всеми командами [где есть свободные места]. В нем сильно заинтересованы в «Ауди», но это не лучший выбор для Карлоса. Остается и возможность с переходом в «Альпин». Сайнс-старший в свое время работал с Бруно Фаменом в команде «Пежо» на «Дакаре», вместе они добились больших успехов, а команда из Энстоуна по-прежнему пользуется поддержкой крупного производителя в лице «Рено». Но там предстоит очень много работы. Посмотрим, что случится в итоге. Работа на рынке пилотов кипит, но в данный момент наступило некоторое затишье».

Также Сейварда спросили о будущем Андреа Кими Антонелли – на что Джо ответил, что не будет удивлен прямому переходу итальянца в «Мерседес» уже в следующем сезоне, без транзитного периода в «Уильямсе»:

«Ситуация изменилась и продолжает развиваться. Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Формуле-1» не за «Уильямс», а за «Мерседес».

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6 комментариев
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Прямо сейчас всё выглядит так, что Mercedes не спасут даже 2 Ферстаппена. 3-ий год машина очень плохая.
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Рассел, отсидевший в статусе чемпиона Ф2 кучу лет в Уильямсе во времена самовозного Мерса, вероятно, очень обрадуется напарнику-школьнику, который пока и в Ф2 далековато от лидеров.
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Антонелли в Мерседесе... Я за то, чтобы итальянцы в Феррари, немцы в Мерседесе и Ауди, британцы и бывшие колонии в Астоне, Уильямсе и Макларене, все остальные в РБ-Ред Булл, Альпин и пр.
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Сайнс в максимально плохой ситуации. Ни Мерседес, ни РБ не будут сейчас вкладывать деньги в пилота на 1 сезон
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А в 26 расселла поменяют на тапка
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