Джо Сейвард: «Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Ф-1» за «Мерседес»
Джо Сейвард оценил ситуацию на рынке пилотов в «Формуле-1».
Известный британский журналист отметил, что в данный момент в области трансферов наступило затишье, поскольку команды заняли выжидательную позицию. Определяющим же для дальнейшего развития событий должен стать переход Карлоса Сайнса:
«Ситуация на рынке пилотов остается в подвешенном состоянии, потому что «Мерседес» и «Ред Булл» не хотят принимать окончательного решения по Карлосу Сайнсу, предпочитая занять выжидательную позицию и следить за развитием событий.
Сайнс общался почти со всеми командами [где есть свободные места]. В нем сильно заинтересованы в «Ауди», но это не лучший выбор для Карлоса. Остается и возможность с переходом в «Альпин». Сайнс-старший в свое время работал с Бруно Фаменом в команде «Пежо» на «Дакаре», вместе они добились больших успехов, а команда из Энстоуна по-прежнему пользуется поддержкой крупного производителя в лице «Рено». Но там предстоит очень много работы. Посмотрим, что случится в итоге. Работа на рынке пилотов кипит, но в данный момент наступило некоторое затишье».
Также Сейварда спросили о будущем Андреа Кими Антонелли – на что Джо ответил, что не будет удивлен прямому переходу итальянца в «Мерседес» уже в следующем сезоне, без транзитного периода в «Уильямсе»:
«Ситуация изменилась и продолжает развиваться. Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Формуле-1» не за «Уильямс», а за «Мерседес».
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