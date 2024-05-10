Джо Сейвард: «Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Ф-1» за «Мерседес»

Джо Сейвард оценил ситуацию на рынке пилотов в «Формуле-1».

Известный британский журналист отметил, что в данный момент в области трансферов наступило затишье, поскольку команды заняли выжидательную позицию. Определяющим же для дальнейшего развития событий должен стать переход :

«Ситуация на рынке пилотов остается в подвешенном состоянии, потому что «Мерседес» и «Ред Булл» не хотят принимать окончательного решения по Карлосу Сайнсу, предпочитая занять выжидательную позицию и следить за развитием событий.

Сайнс общался почти со всеми командами [где есть свободные места]. В нем сильно заинтересованы в « », но это не лучший выбор для Карлоса. Остается и возможность с переходом в « ». Сайнс-старший в свое время работал с Бруно Фаменом в команде «Пежо» на «Дакаре», вместе они добились больших успехов, а команда из Энстоуна по-прежнему пользуется поддержкой крупного производителя в лице «Рено». Но там предстоит очень много работы. Посмотрим, что случится в итоге. Работа на рынке пилотов кипит, но в данный момент наступило некоторое затишье».

Также Сейварда спросили о будущем – на что Джо ответил, что не будет удивлен прямому переходу итальянца в «Мерседес» уже в следующем сезоне, без транзитного периода в «Уильямсе»:

«Ситуация изменилась и продолжает развиваться. Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Формуле-1» не за «Уильямс», а за « ».

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