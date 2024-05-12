WRC. Ралли Португалии. Ожье выиграл гонку, Тянак – 2-й, Невилль – 3-й, Грязин – лучший в зачете WRC2

Теги результаты чемпионат мира по ралли Ситроен Форд Дани Сордо Себастьян Ожье Хендэ Отт Тянак Тьерри Невилль Тойота WRC Авто

Ожье выиграл Ралли Португалии.

Восьмикратный чемпион WRC одержал свою вторую победу в нынешнем сезоне, в котором француз выступает не на всех этапах.

Ожье выиграл Ралли Португалии уже в шестой раз в карьере – что позволило ему стать самым успешным гонщиком в истории этапа. Ранее рекорд по наибольшему числу побед на Ралли Португалии принадлежал чемпиону 1978 года Маркку Алену.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Португалии
10-12 мая 2024 года
Топ-5
 
2. Отт Тянак («Хендэ») +7,9
3. Тьерри Невилль («Хендэ») +1.09,8
4. Адриен Формо («Форд») +1.47,8
5. Дани Сордо («Хендэ») +2.48,9
…7. Николай Грязин («Ситроен») +11.48,4
 
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