WRC. Ралли Португалии. Ожье выиграл гонку, Тянак – 2-й, Невилль – 3-й, Грязин – лучший в зачете WRC2
Ожье выиграл Ралли Португалии.
Восьмикратный чемпион WRC одержал свою вторую победу в нынешнем сезоне, в котором француз выступает не на всех этапах.
Ожье выиграл Ралли Португалии уже в шестой раз в карьере – что позволило ему стать самым успешным гонщиком в истории этапа. Ранее рекорд по наибольшему числу побед на Ралли Португалии принадлежал чемпиону 1978 года Маркку Алену.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Португалии
10-12 мая 2024 года
Топ-5
1. Себастьян Ожье («Тойота») – 3:41.32,3
2. Отт Тянак («Хендэ») +7,9
3. Тьерри Невилль («Хендэ») +1.09,8
4. Адриен Формо («Форд») +1.47,8
5. Дани Сордо («Хендэ») +2.48,9
…7. Николай Грязин («Ситроен») +11.48,4