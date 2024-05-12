WRC. Ралли Португалии. Ожье выиграл гонку, Тянак – 2-й, Невилль – 3-й, Грязин – лучший в зачете WRC2

Ожье выиграл Ралли Португалии.

Восьмикратный чемпион WRC одержал свою вторую победу в нынешнем сезоне, в котором француз выступает не на всех этапах.

Ожье выиграл Ралли Португалии уже в шестой раз в карьере – что позволило ему стать самым успешным гонщиком в истории этапа. Ранее рекорд по наибольшему числу побед на Ралли Португалии принадлежал чемпиону 1978 года Маркку Алену.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Португалии

10-12 мая 2024 года

Топ-5

1. (« ») – 3:41.32,3

2. («Хендэ») +7,9

3. («Хендэ») +1.09,8

4. Адриен Формо (« ») +1.47,8

5. Дани Сордо («Хендэ») +2.48,9

…7. Николай Грязин («Ситроен») +11.48,4