У Леклера сменится гоночный инженер впервые с 2019 года

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Шарль Леклер будет работать с новым гоночным инженером, начиная с Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет в следующие выходные, с 17 по 19 мая.

«Феррари» сообщила, что Хави Маркос, занимающий данный пост, начнет трудиться над «другими важными программами компании» с 13 мая. Леклер и Маркос сотрудничают с момента перехода монегаска в Скудерию в 2019 году.

Новым гоночным инженером Шарля станет Брайан Боцци, ныне работающий инженером Леклера по производительности.

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3 комментария
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Наконец-то без виарчекинга. Как слышал его голос, так сразу ждал неприятности
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Наконец-то, этого пса шелудивого нужно было гнать еще в том году - заруинил 3 квалы , в каждой на минус 3 позиции, включая Монако.
Казалось бы, чем тебе еще собака сутулая заниматься в квалификации, что ты заруинил позиции других на треке
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Ладно Биннотто его не убирал 3 года, но вот почему Фред догадался это сделать только на 2 год, не понятно... Давно пора.
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