У Леклера сменится гоночный инженер впервые с 2019 года

Шарль Леклер будет работать с новым гоночным инженером, начиная с Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет в следующие выходные, с 17 по 19 мая.

«Феррари» сообщила, что Хави Маркос, занимающий данный пост, начнет трудиться над «другими важными программами компании» с 13 мая. Леклер и Маркос сотрудничают с момента перехода монегаска в Скудерию в 2019 году.

Новым гоночным инженером Шарля станет Брайан Боцци, ныне работающий инженером Леклера по производительности.

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