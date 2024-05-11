Формула E. Берлин. Кэссиди выиграл 1-ю гонку с 9-го места и возглавил чемпионат

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Пилот «Ягуара» Ник Кэссиди стал лучшим по итогам первой гонки «Формулы E» в Берлине.

Новозеландец стартовал девятым и вышел в лидеры незадолго до финиша, в то время как за другие места на подиуме развернулась жесткая борьба до последних метров. Вторым клетчатый флаг увидел гонщик «Пенске» Жан-Эрик Вернь, третьим – Оливер Роулэнд из «Ниссана».

Лидерами также были Митч Эванс («Ягуар») и Паскаль Верляйн («Порше»), однако они в итоге замкнули топ-5, обладатель поул-позиции Эдоардо Мортара («Махиндра») стал восьмым.

На трассу дважды выезжала машина безопасности, к основной дистанции заезда добавили шесть кругов.

Победа позволила Кэссиди возглавить чемпионат, опередив Верляйна.

Этап 9
Берлин, Германия
11 мая 2024 года
Гонка
Топ-10
 
1. Ник Кэссиди («Ягуар») – 46 кругов
2. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,651
3. Оливер Роулэнд («Ниссан») +4,915
4. Митч Эванс («Ягуар») +5,340
5. Паскаль Верляйн («Порше») +5,631
6. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +5,760
7. Стоффель Вандорн («Пенске») +6,363
8. Эдоардо Мортара («Махиндра») +7,221
9. Саша Фенестраз («Ниссан») +9,592
10. Тейлор Барнард («Макларен») +9,644
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Ник Кэссиди – 121 очко
2. Паскаль Верляйн – 112
3. Оливер Роулэнд – 103
4. Джейк Деннис – 89
5. Митч Эванс – 89
 

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