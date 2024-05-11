Формула E. Берлин. Кэссиди выиграл 1-ю гонку с 9-го места и возглавил чемпионат
Пилот «Ягуара» Ник Кэссиди стал лучшим по итогам первой гонки «Формулы E» в Берлине.
Новозеландец стартовал девятым и вышел в лидеры незадолго до финиша, в то время как за другие места на подиуме развернулась жесткая борьба до последних метров. Вторым клетчатый флаг увидел гонщик «Пенске» Жан-Эрик Вернь, третьим – Оливер Роулэнд из «Ниссана».
Лидерами также были Митч Эванс («Ягуар») и Паскаль Верляйн («Порше»), однако они в итоге замкнули топ-5, обладатель поул-позиции Эдоардо Мортара («Махиндра») стал восьмым.
На трассу дважды выезжала машина безопасности, к основной дистанции заезда добавили шесть кругов.
Победа позволила Кэссиди возглавить чемпионат, опередив Верляйна.
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