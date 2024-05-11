MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 13-го, Виньялес – 3-й, Баньяя сошел

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Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал лучшим в спринте на Гран-при Франции MotoGP.

Вице-чемпион уверенно начал заезд с первой позиции и довел его до победы без видимых проблем.

Пилот «Грезини» Марк Маркес стартовал 13-м, отыграл несколько мест на первом круге и в итоге доехал до второй строчки, третьим финишировал представитель «Априлии» Маверик Виньялес.

Действующий и двукратный чемпион Франческо Баньяя из «Дукати», начавший гонку вторым, откатился в хвост пелотона и сошел – по всей видимости, из-за технических проблем. На высокий результат претендовал гонщик «ВР46» Марко Беццекки, однако итальянец упал со второго места.

Победа позволила Мартину укрепить преимущество в чемпионате, финишировавший четвертым Энеа Бастианини обогнал напарника по «Дукати» Баньяю, Марк Маркес находится в одном балле от топ-5.

Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
11 мая 2024 года
Спринт
 
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 13 кругов
2. Марк Маркес («Грезини») +2,280
3. Маверик Виньялес («Априлия») +4,174
4. Энеа Бастианини («Дукати») +4,798
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +7,698
6. Педро Акоста («Гасгас») +9,185
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +11,190
8. Джек Миллер («КТМ») +11,516
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +12,257
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,699
11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +13,492
12. Франко Морбиделли («Прамак») +15,578
13. Жоан Зарко («ЛЧР») +16,439
14. Алекс Маркес («Грезини») +16,816
15. Брэд Биндер («КТМ») +16,969
16. Такааки Накагами («ЛЧР») +19,123
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +23,618
18. Лука Марини («Хонда») +27,854
 
Сошли:
 
Марко Беццекки («ВР46»)
Алекс Ринс («Ямаха»)
Хоан Мир («Хонда»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Хорхе Мартин – 104 очка
2. Энеа Бастианини – 76
3. Франческо Баньяя – 75
4. Педро Акоста – 73
5. Маверик Виньялес – 70
 

MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, оба лидера упали в последней попытке, Марк Маркес – 13-й

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2 комментария
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Маркес отличный старт и отличный результат, не уверен что была скорость для победы, слишком сложно уикенд до спринта проходил . Не знаю что там с баньяя, завтра ожидается дождь.
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Мотопад из квалификации плавно перетек в гонку спринт, плюс технические проблемы. Надеюсь, завтра будет гонка с борьбой и обгонами
+1
0
+1
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