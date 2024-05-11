MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 13-го, Виньялес – 3-й, Баньяя сошел
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал лучшим в спринте на Гран-при Франции MotoGP.
Вице-чемпион уверенно начал заезд с первой позиции и довел его до победы без видимых проблем.
Пилот «Грезини» Марк Маркес стартовал 13-м, отыграл несколько мест на первом круге и в итоге доехал до второй строчки, третьим финишировал представитель «Априлии» Маверик Виньялес.
Действующий и двукратный чемпион Франческо Баньяя из «Дукати», начавший гонку вторым, откатился в хвост пелотона и сошел – по всей видимости, из-за технических проблем. На высокий результат претендовал гонщик «ВР46» Марко Беццекки, однако итальянец упал со второго места.
Победа позволила Мартину укрепить преимущество в чемпионате, финишировавший четвертым Энеа Бастианини обогнал напарника по «Дукати» Баньяю, Марк Маркес находится в одном балле от топ-5.
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