MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 13-го, Виньялес – 3-й, Баньяя сошел

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал лучшим в спринте на Гран-при Франции MotoGP.

Вице-чемпион уверенно начал заезд с первой позиции и довел его до победы без видимых проблем.

Пилот «Грезини» Марк Маркес стартовал 13-м, отыграл несколько мест на первом круге и в итоге доехал до второй строчки, третьим финишировал представитель «Априлии» Маверик Виньялес.

Действующий и двукратный чемпион Франческо Баньяя из «Дукати», начавший гонку вторым, откатился в хвост пелотона и сошел – по всей видимости, из-за технических проблем. На высокий результат претендовал гонщик «ВР46» Марко Беццекки, однако итальянец упал со второго места.

Победа позволила Мартину укрепить преимущество в чемпионате, финишировавший четвертым Энеа Бастианини обогнал напарника по «Дукати» Баньяю, Марк Маркес находится в одном балле от топ-5.

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

11 мая 2024 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 13 кругов

2. Марк Маркес («Грезини») +2,280

3. Маверик Виньялес («Априлия») +4,174

4. Энеа Бастианини («Дукати») +4,798

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +7,698

6. Педро Акоста («Гасгас») +9,185

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +11,190

8. Джек Миллер («КТМ») +11,516

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +12,257

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,699

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +13,492

12. Франко Морбиделли («Прамак») +15,578

13. Жоан Зарко («ЛЧР») +16,439

14. Алекс Маркес («Грезини») +16,816

15. Брэд Биндер («КТМ») +16,969

16. Такааки Накагами («ЛЧР») +19,123

17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +23,618

18. Лука Марини («Хонда») +27,854

Сошли:

Марко Беццекки («ВР46»)

Алекс Ринс («Ямаха»)

Хоан Мир («Хонда»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 104 очка

2. Энеа Бастианини – 76

3. Франческо Баньяя – 75

4. Педро Акоста – 73

5. Маверик Виньялес – 70

MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, оба лидера упали в последней попытке, Марк Маркес – 13-й

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