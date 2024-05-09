«Феррари» тестирует новый вариант колесных арок для дождевых гонок «Ф-1»
Появились изображения новых колесных арок, которые могут появиться в «Формуле-1».
Устройства должны улучшить ситуацию с дождевыми гонками. Проведение заездов под сильным дождем в «Формуле-1» в данный момент фактически невозможно из-за спрея и низкой видимости.
Новый вариант арок во Фьорано тестируют пилоты программы «Феррари» Оливер Бермэн и Артур Леклер, а также основной гонщик Скудерии Карлос Сайнс на болидах 2022 и 2024 годов.
В прошлом году первую версию обкатывал «Мерседес». Тогда результаты тестов не оправдали ожиданий.
«Феррари» протестирует обновления болида в рамках двух съемочных дней
Фото: formu1a.uno