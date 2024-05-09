«Феррари» тестирует новый вариант колесных арок для дождевых гонок «Ф-1»

Теги ФИА Феррари тесты Формула-1 Карлос Сайнс Формула-1 регламент Артур Леклер Оливер Бермэн Авто

Появились изображения новых колесных арок, которые могут появиться в «Формуле-1».

Устройства должны улучшить ситуацию с дождевыми гонками. Проведение заездов под сильным дождем в «Формуле-1» в данный момент фактически невозможно из-за спрея и низкой видимости.

Новый вариант арок во Фьорано тестируют пилоты программы «Феррари» Оливер Бермэн и Артур Леклер, а также основной гонщик Скудерии Карлос Сайнс на болидах 2022 и 2024 годов.

В прошлом году первую версию обкатывал «Мерседес». Тогда результаты тестов не оправдали ожиданий.

«Феррари» протестирует обновления болида в рамках двух съемочных дней

Фото: formu1a.uno

7 комментариев
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смотрится диковато конечно, но и гало поначалу так смотрелось.
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все лучше, чем по боксам стоять!
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А если в гонке расфигачат эти арки, то можно будет поливать сзади едущие машины или черный флаг?
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Судя по фото, особо ничего не поменялось, тот же шлейф брызг. Или делайте шины по образцу начала 00-х и дайте гонщикам ездить(кроме совсем уж ливней, но это очень редкие случаи), либо отменяйте гонки в дождь.
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пит стоп будет длиться минуту минимум?
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смесь грузовика и болида получается ))))))))))
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Ответ Клименко
А если в гонке расфигачат эти арки, то можно будет поливать сзади едущие машины или черный флаг?
наверное черно-оранжевый флаг покажут пилоту.
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