«Феррари» тестирует новый вариант колесных арок для дождевых гонок «Ф-1»

Появились изображения новых колесных арок, которые могут появиться в «Формуле-1».

Устройства должны улучшить ситуацию с дождевыми гонками. Проведение заездов под сильным дождем в «Формуле-1» в данный момент фактически невозможно из-за спрея и низкой видимости.

Новый вариант арок во Фьорано тестируют пилоты программы «Феррари» и , а также основной гонщик Скудерии Карлос Сайнс на болидах 2022 и 2024 годов.

В прошлом году первую версию обкатывал «Мерседес». Тогда результаты тестов не оправдали ожиданий.

«Феррари» протестирует обновления болида в рамках двух съемочных дней

Фото: formu1a.uno