Марко обеспечит Ферстаппену разрыв с «Ред Булл», если Макс захочет (BBC)

Ферстаппен сможет при желании покинуть «Ред Булл» с помощью Марко.

Контракт гонщика с «Ред Булл», рассчитанный до конца 2028 года, завязан на присутствии в компании советника . Если Марко покинет «Ред Булл», Ферстаппен получит возможность разорвать соглашение.

Гельмут пообещал Максу, что обеспечит ему освобождение от контрактных обязательств, если пилот того пожелает, сообщили BBC «высокопоставленные источники».

«Все доминирующие команды в итоге выдыхаются. Конец нынешней эры «Ред Булл» не случится в этом году, однако в текущих обстоятельствах нетрудно представить, как это будет», – заключает журналист Эндрю Бенсон.

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