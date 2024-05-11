Джереми Кларксон: «Ньюи может свалить из «Ф-1», чтобы плавать вокруг света на парусной лодке»
Кларксон порассуждал о будущем Ньюи после «Ред Булл».
Телеведущий Джереми Кларксон, учившийся вместе с Эдрианом Ньюи, поделился мнением о вариантах для конструктора, покидающего «Ред Булл».
«Это большой вопрос. Болид, спроектированный Ньюи, привел Найджела Мэнселла к чемпионству в 1992 году и Алена Проста в 1993-м. В конце 1990-х «Макларен» доминировал с машинами Ньюи, и было очевидно, что произойдет после его перехода в «Ред Булл» в 2006 году. Так и случилось.
Это простой факт. Если Эдриан Ньюи спроектировал твой болид, шансы на победу очень высокие.
Так куда же он пойдет? Некоторые говорят, он присоединится к Льюису Хэмилтону в «Феррари». Другие считают, что он окажется с Максом Ферстаппеном в «Мерседесе».
Но есть другая возможность. В конце прошло года Ньюи начал работать над новой парусной лодкой. И ему уже 65 лет – кто знает? Он может просто свалить и провести закат своих лет, плавая вокруг света на лодке», – написал Джереми.
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так то он моложе ньюи :)