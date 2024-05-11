Джереми Кларксон: «Ньюи может свалить из «Ф-1», чтобы плавать вокруг света на парусной лодке»

Кларксон порассуждал о будущем Ньюи после «Ред Булл».

Телеведущий Джереми Кларксон, учившийся вместе с , поделился мнением о вариантах для конструктора, покидающего «Ред Булл».

«Это большой вопрос. Болид, спроектированный Ньюи, привел к чемпионству в 1992 году и в 1993-м. В конце 1990-х « » доминировал с машинами Ньюи, и было очевидно, что произойдет после его перехода в «Ред Булл» в 2006 году. Так и случилось.

Это простой факт. Если Эдриан Ньюи спроектировал твой болид, шансы на победу очень высокие.

Так куда же он пойдет? Некоторые говорят, он присоединится к Льюису Хэмилтону в « ». Другие считают, что он окажется с Максом Ферстаппеном в «Мерседесе».

Но есть другая возможность. В конце прошло года Ньюи начал работать над новой парусной лодкой. И ему уже 65 лет – кто знает? Он может просто свалить и провести закат своих лет, плавая вокруг света на лодке», – написал Джереми.

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