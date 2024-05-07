Кристиан Хорнер ответил Вольффу: «Меня бы больше беспокоили 220 сотрудников, перешедших из «Мерседеса» в «Ред Булл»

Хорнер отреагировал на слова Вольффа и Брауна об уходе людей из «Ред Булл».

Боссы «Мерседеса» и « » Тото Вольфф и Зак Браун сообщили, что наблюдают большой интерес к своим командам со стороны специалистов из «Ред Булл».

Руководитель чемпионов мира считает, что в «Мерседес» направили «одно-два резюме».

«Два упомянутых кандидата много говорят. Меня не затянешь в этот обмен ударами. [На месте Вольффа] я бы сосредоточился на собственных проблемах в большей степени, чем Тото это делает. Я абсолютно не волнуюсь по поводу силы и глубины [«Ред Булл»].

Конечно, движение между командами всегда есть. Не знаю, сколько специалистов из «Макларена» мы устроили в этом году. Если говорить о «Мерседесе», мы взяли 220 сотрудников. 220 людей перешли из моторного подразделения « » в Red Bull Powertrains.

Если говорить о потерях, меня бы больше беспокоили эти 220 сотрудников, чем одно-два резюме», – заявил Кристиан на Гран-при Майами.

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Тото Вольфф согласился с Брауном: «Мерседес» видит резюме из «Ред Булл» на всех уровнях»