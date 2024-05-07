Тото Вольфф согласился с Брауном: «Мерседес» видит резюме из «Ред Булл» на всех уровнях»

Вольфф рассказал, что многие в «Ред Булл» ищут новое место работы.

Исполнительный директор « » Зак Браун сообщил перед Гран-при Майами, что наблюдает «увеличение количества резюме, которые направляются в нашу сторону» из «Ред Булл» после объявления об уходе конструктора .

В «Ред Булл» отрицают, что подобное имеет место. Совладелец и руководитель « » подтвердил, что его команда столкнулась с таким же явлением.

«Зак абсолютно прав. Мы видим резюме из «Ред Булл» на всех уровнях. Но я бы сказал, что тут нет ничего экстраординарного. Люди меняют команды, хотят сменить обстановку.

Я дошел до той точки, когда мне не особо интересно, что происходит в руководстве другой команды. Важно следить за своим коллективом, развивать сильных специалистов и по возможности получать интересных и компетентных людей из других команд, чтобы пройти захватывающий путь восстановления», – произнес исполнительный директор восьмикратных обладателей Кубка конструкторов.

Зак Браун: «Ньюи – первая упавшая костяшка домино в «Ред Булл» – и не последняя, полагаю»

Уитли рассматривает уход из «Ред Булл». Спортивный директор хочет стать руководителем команды «Ф-1» (The Times)