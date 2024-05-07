Тото Вольфф согласился с Брауном: «Мерседес» видит резюме из «Ред Булл» на всех уровнях»

Теги возможные переходы Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Зак Браун Авто

Вольфф рассказал, что многие в «Ред Булл» ищут новое место работы.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил перед Гран-при Майами, что наблюдает «увеличение количества резюме, которые направляются в нашу сторону» из «Ред Булл» после объявления об уходе конструктора Эдриана Ньюи.

В «Ред Булл» отрицают, что подобное имеет место. Совладелец и руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подтвердил, что его команда столкнулась с таким же явлением.

«Зак абсолютно прав. Мы видим резюме из «Ред Булл» на всех уровнях. Но я бы сказал, что тут нет ничего экстраординарного. Люди меняют команды, хотят сменить обстановку.

Я дошел до той точки, когда мне не особо интересно, что происходит в руководстве другой команды. Важно следить за своим коллективом, развивать сильных специалистов и по возможности получать интересных и компетентных людей из других команд, чтобы пройти захватывающий путь восстановления», – произнес исполнительный директор восьмикратных обладателей Кубка конструкторов.

Зак Браун: «Ньюи – первая упавшая костяшка домино в «Ред Булл» – и не последняя, полагаю»

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2 комментария
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Набирать кого Тото собирается или ещё лет 5 подождёт ? Мне то уже пофиг, пусть развивает своих специалистов если хочет, просто интересно насколько Тото компетентен.
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