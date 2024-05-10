Бюджет фильма «Апекс» с Брэдом Питтом о «Формуле-1» превысил отметку в $300 млн

На создание нового фильма об «Ф-1» потратят больше $300 млн.

Как сообщается, основной причиной необходимости значительно увеличить бюджет стали голливудские забастовки – сначала сценаристов, а потом и актеров. Из-за этого многие уже ранее отснятые материалы пришлось снимать заново.

Переход бюджета отметки в $300 млн уже делает «Апекс» одним из самых дорогостоящих проектов в истории Голливуда. Аналитики отмечают, что с таким бюджетом окупиться картине будет чрезвычайно сложно.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария