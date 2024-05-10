Бюджет фильма «Апекс» с Брэдом Питтом о «Формуле-1» превысил отметку в $300 млн

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Брэд Питт Авто

На создание нового фильма об «Ф-1» потратят больше $300 млн.

Как сообщается, основной причиной необходимости значительно увеличить бюджет стали голливудские забастовки – сначала сценаристов, а потом и актеров. Из-за этого многие уже ранее отснятые материалы пришлось снимать заново.

Переход бюджета отметки в $300 млн уже делает «Апекс» одним из самых дорогостоящих проектов в истории Голливуда. Аналитики отмечают, что с таким бюджетом окупиться картине будет чрезвычайно сложно.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария

8 комментариев
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ну это будет провал почти наверняка, им только в ноль выйти надо 600+
Тема, мягко говоря, не для массового похода в кино
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Ответ Александр Деев
Есть эксперты кино? Какой бюджет был у фильма Rush ?
Для этого не обязательно быть экспертом кино, достаточно иметь гугл
+5
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Есть эксперты кино? Какой бюджет был у фильма Rush ?
+1
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+1
Ответ Александр Деев
Есть эксперты кино? Какой бюджет был у фильма Rush ?
Бюджет 38 млн, собрал 97.
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это уже стоимость второго Аватара. Убытки намечаются серьезные
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Окупиться сложно будет... Может фильм классный получится по итогу хотя бы?)
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Надо срочно добавить в сюжет побольше геев, трансгендеров и темнокожих, чтобы повысить кассовые сборы. И название фильма тоже надо поменять. Какой-то непонятный для обычного зрителя "Апекс". Надо что-то типа "Тёмный гонщик" или "Радужный чемпион".
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