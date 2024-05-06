Ландо Норрис: «Когда Алонсо и Хэмилтон подошли поздравить меня – это было невероятно»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Норрис был тронут поздравлениями с победой от Алонсо и Хэмилтона.

Пилот «Макларена» рассказал, что по ходу заезда чувствовал уверенность в себе, и старался сделать максимум, чтобы удержать первое место и выиграть Гран-при Майами, несмотря на давление со стороны соперников:

«Уверенность появилась, когда на трассу выехала машина безопасности. Хотя я и до этого чувствовал себя хорошо. У нас был потрясающий темп. Лучше, чем и у Макса, и у всех остальных.

Я был довольно далеко, но понимал, что у меня могут появиться шансы. Тяжелый труд обернулся удачей. Нам не просто так повезло. Дела шли хорошо, но потом небольшое везение помогло выйти вперед.

Как только на трассе появилась машина безопасности, я не стал думать о том, что теперь Макс обязательно меня достанет. Я был в себе уверен. При этом рестарт я провел не лучшим образом, и в первом повороте мне пришлось защищаться. Но после этого все сложилось довольно просто».

Изначально Норрис планировал улететь из Майами обратно в Европу в воскресенье вечером, но потом перенес перелет на понедельник, чтобы отпраздновать победу. А после гонки его поздравили с победой почти все участники «Формулы-1»:

«Это было невероятно. На самом деле это и есть самое лучшее – когда люди, к которым ты относишься с огромным уважением, против которых борешься в гонках, подходят и поздравляют тебя. Когда ко мне подошли Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон – люди, на которых я стремился ровняться еще с детства.

И то, что сейчас я гоняюсь против них…наверное, они все-таки не до глубины души рады за меня, но они и правда были рады, что я победил, я это уважаю и сильно им благодарен», – рассказал Норрис.

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2 комментария
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Неблагодарный сыночек миллиардера, ни слова не сказал тому, кто реально его победу обеспечил - СК.
Роскошно дымишься с часу ночи в каждой теме с тегом Норрис.
Продолжай. Надеюсь лед не помогает
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