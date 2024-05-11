WEC. Клиентская «Порше» выиграла гонку в Спа у заводской после 2 часов красных флагов, экипаж Шварцмана – 8-й

Клиентский гиперкар «Порше» команды «Йота» ( и ) одержал победу в гонке «6 часов Спа» чемпионата мира по гонкам на выносливость ( ).

«Йота» опередила заводскую «Порше» №6 (Кевин Эстре, и Лоренс Вантор), третье и четвертое места завоевали « » №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен) и №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци), клиентский гиперкар «Феррари» команды «АФ Корсе» (Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йифей) финишировал восьмым.

Экипаж «Ламборгини» (Даниил Квят, Мирко Бортолотти, Андреа Калдарелли) сошел.

В категории LMGT3 победу одержал экипаж команды «Мэнти Эма» за рулем «Порше» (Яссер Шанин, Моррис Шуринг и Рихард Лиц).

Через четыре часа после старта гонку остановили красными флагами из-за крупного инцидента.

Авария случилась между гиперкаром «Кадиллака» Эрла Барбера и машиной «БМВ» класса LMGT3 Шона Гелаэля. Машины и барьеры получили существенные повреждения, пилоты не пострадали.

Режим красных флагов продержался почти два часа. Когда таймер гонки практически истек, дирекция приняла решение продлить заезд на время, потерянное из-за аварии.

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