WEC. Клиентская «Порше» выиграла гонку в Спа у заводской после 2 часов красных флагов, экипаж Шварцмана – 8-й

Теги результаты Феррари Роберт Кубица Порше Уилл Стивенс Мирко Бортолотти БМВ Эрл Бамбер Даниил Квят Андреа Калдарелли Лоренс Вантор Джеймс Каладо Ламборгини WEC Антонио Джовинацци Мигель Молина Алессандро Пьер Гвиди Андре Лоттерер Антонио Фуоко Шон Гелаэль Каллум Айлотт Роберт Шварцман Кадиллак Никлас Нильсен Авто

Клиентский гиперкар «Порше» команды «Йота» (Каллум Айлотт и Уилл Стивенс) одержал победу в гонке «6 часов Спа» чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Йота» опередила заводскую «Порше» №6 (Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоренс Вантор), третье и четвертое места завоевали «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен) и №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци), клиентский гиперкар «Феррари» команды «АФ Корсе» (Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йифей) финишировал восьмым.

Экипаж «Ламборгини» (Даниил Квят, Мирко Бортолотти, Андреа Калдарелли) сошел.

В категории LMGT3 победу одержал экипаж команды «Мэнти Эма» за рулем «Порше» (Яссер Шанин, Моррис Шуринг и Рихард Лиц).

Через четыре часа после старта гонку остановили красными флагами из-за крупного инцидента.

Авария случилась между гиперкаром «Кадиллака» Эрла Барбера и машиной «БМВ» класса LMGT3 Шона Гелаэля. Машины и барьеры получили существенные повреждения, пилоты не пострадали.

 

Режим красных флагов продержался почти два часа. Когда таймер гонки практически истек, дирекция приняла решение продлить заезд на время, потерянное из-за аварии.

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1 комментарий
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порше сегодня повезло, феррари смотрелись хорошо, бамбер конечно учудил, стольким людям гонку испортил. ну и ладно, впереди Ле-Ман.
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