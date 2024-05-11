WEC. Клиентская «Порше» выиграла гонку в Спа у заводской после 2 часов красных флагов, экипаж Шварцмана – 8-й
Клиентский гиперкар «Порше» команды «Йота» (Каллум Айлотт и Уилл Стивенс) одержал победу в гонке «6 часов Спа» чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).
«Йота» опередила заводскую «Порше» №6 (Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоренс Вантор), третье и четвертое места завоевали «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен) и №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци), клиентский гиперкар «Феррари» команды «АФ Корсе» (Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йифей) финишировал восьмым.
Экипаж «Ламборгини» (Даниил Квят, Мирко Бортолотти, Андреа Калдарелли) сошел.
В категории LMGT3 победу одержал экипаж команды «Мэнти Эма» за рулем «Порше» (Яссер Шанин, Моррис Шуринг и Рихард Лиц).
Через четыре часа после старта гонку остановили красными флагами из-за крупного инцидента.
Авария случилась между гиперкаром «Кадиллака» Эрла Барбера и машиной «БМВ» класса LMGT3 Шона Гелаэля. Машины и барьеры получили существенные повреждения, пилоты не пострадали.
Режим красных флагов продержался почти два часа. Когда таймер гонки практически истек, дирекция приняла решение продлить заезд на время, потерянное из-за аварии.
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