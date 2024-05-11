Макс Ферстаппен: «Почему 17-18-летний пилот с 20 баллами в суперлицензии не может попасть в «Ф-1»? Я не большой фанат системы»

Ферстаппен сообщил о негативном отношении к ограничениям для попадания в «Ф-1».

Пилот « » не видит логики в нынешней системе суперлицензий.

Нидерландец стал единственным гонщиком в истории, дебютировавшим в «Формуле-1» до 18 лет. После этого ФИА запретила несовершеннолетним участвовать в чемпионате и ввела современную систему баллов.

Юниор « » , выступающий в «Формуле-2», набрал 40 баллов, необходимые для получения суперлицензии, однако итальянцу пока не исполнилось 18 лет.

«Правило ввели из-за меня. В конечном счете оно не предотвращает то, ради чего было введено.

Дело не конкретно в [Антонелли] – правило может помешать талантливым пилотам быстро попасть в «Формулу-1», ведь сначала нужно набрать 40 баллов. Я не большой фанат всей системы.

ФИА считает [правило] хорошим, но я бы предпочел, чтобы его не было. Если человеку 17 или 18 лет и, скажем, у него 20 баллов, но он очень быстрый, почему он не может попасть в «Формулу-1»?», – высказал недоумение трехкратный чемпион мира.

В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия

Джо Сейвард: «Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Ф-1» за «Мерседес»