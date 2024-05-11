Макс Ферстаппен: «Почему 17-18-летний пилот с 20 баллами в суперлицензии не может попасть в «Ф-1»? Я не большой фанат системы»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Мерседес Формула-2 регламент Макс Ферстаппен Андреа Кими Антонелли Авто

Ферстаппен сообщил о негативном отношении к ограничениям для попадания в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не видит логики в нынешней системе суперлицензий.

Нидерландец стал единственным гонщиком в истории, дебютировавшим в «Формуле-1» до 18 лет. После этого ФИА запретила несовершеннолетним участвовать в чемпионате и ввела современную систему баллов.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, выступающий в «Формуле-2», набрал 40 баллов, необходимые для получения суперлицензии, однако итальянцу пока не исполнилось 18 лет.

«Правило ввели из-за меня. В конечном счете оно не предотвращает то, ради чего было введено.

Дело не конкретно в [Антонелли] – правило может помешать талантливым пилотам быстро попасть в «Формулу-1», ведь сначала нужно набрать 40 баллов. Я не большой фанат всей системы.

ФИА считает [правило] хорошим, но я бы предпочел, чтобы его не было. Если человеку 17 или 18 лет и, скажем, у него 20 баллов, но он очень быстрый, почему он не может попасть в «Формулу-1»?», – высказал недоумение трехкратный чемпион мира.

В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия

Джо Сейвард: «Прямо сейчас все выглядит так, что в следующем году Антонелли будет выступать в «Ф-1» за «Мерседес»

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
Наконец-то, мы увидели твое истинное лицо)
+4
0
+4
Искусственные ограничения это полный бред, у команда должна быть свобода действий в выборе пилота. Сейчас молодые люди, подростки даже, очень хорошие результаты показывают во многих видах спорта.
И если бы такой же феномен как Макс появился бы, то почему его нельзя в машину посадить?
+1
0
+1
не ограничения по баллам то понятные , но ограничения по возрасту можно и снизить минимум на год. если 40 баллов набрал в 17 зачем терять супер таланта
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий