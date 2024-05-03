Зак Браун: «Ньюи – первая упавшая костяшка домино в «Ред Булл» – и не последняя, полагаю»

Браун предрек эффект домино в «Ред Булл» после потери Ньюи.

Исполнительный директор «Макларена» сообщил, что ждет новых перестановок в «Ред Булл» после сообщения об уходе легендарного конструктора .

«Удивлен ли я? Шесть месяцев назад меня бы такое удивило. Учитывая все, что произошло с начала года и довольно хорошо зная Эдриана – он человек высокой порядочности – я не удивлен.

Он движется дальше. На мой взгляд, вещи, которые происходят [в «Ред Булл»], оказывают несколько дестабилизирующее влияние. Пожалуй, это первая упавшая костяшка домино. Полагаю, не последняя, учитывая разлетающиеся резюме», – сообщил Зак на .

Брауна попросили пояснить последнюю ремарку.

«Да, мы увидели увеличение количества резюме, которые направляются в нашу сторону из данной команды.

Я считаю Эдриана самым успешным конструктором всех времен. В дополнение к техническим знаниям, которые он привносит, люди хотят работать на человека вроде Эдриана Ньюи, работать бок о бок с ним. Думаю, команде будет не хватать его вклада в чисто техническом отношении, а также его управленческих качеств и воодушевления, которые люди испытывают, работая с ним», – отреагировал менеджер.

В то же время Зак сказал, что «Макларен» не вступил в гонку за Ньюи:

«Что касается « », я очень доволен работой всех мужчин и женщин. Так что у меня вся вера мира в нашу команду. Наша задача – вернуться на вершину. И я считаю, что у нас есть специалисты, талант, оборудование и гонщики для этого. Мы просто продолжим свой путь.

С таким резюме и послужным списком Эдриан повысит ценность любой гоночной команды. Но мы очень довольны своей траекторией.

Никогда не говори «никогда». Тем не менее, я очень доволен командой, лидерами технического подразделения и тем, как [Стелла] управляет гоночным коллективом».

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