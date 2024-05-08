Гельмут Марко ожидает переход Ньюи в «Феррари»

Марко считает уход Ньюи в « » вполне реальным.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» недавно объявил о досрочном расторжении контракта с командой. В оставшееся время сосредоточится на работе над дорожным гиперкаром RB17, но при этом будет помогать команде «Ф-1» и ездить на некоторые гонки до конца сезона.

Считается, что беспрепятственно начать работу в другой команде «Формулы-1» Ньюи сможет самое позднее – с 1 мая 2025 года.

Когда Марко спросили о том, что он думает о будущем месте работы Ньюи и пойдет ли ему красный цвет, австриец ответил следующее:

«Темно-синий и красный цвета довольно сильно отличаются друг от друга, но если в дело вмешивается зеленый цвет долларов, возможно все».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Все инсайды и факты: расставание готовили год