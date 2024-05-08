Гельмут Марко ожидает переход Ньюи в «Феррари»

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Марко считает уход Ньюи в «Феррари» вполне реальным.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» недавно объявил о досрочном расторжении контракта с командой. В оставшееся время Ньюи сосредоточится на работе над дорожным гиперкаром RB17, но при этом будет помогать команде «Ф-1» и ездить на некоторые гонки до конца сезона.

Считается, что беспрепятственно начать работу в другой команде «Формулы-1» Ньюи сможет самое позднее – с 1 мая 2025 года.

Когда Марко спросили о том, что он думает о будущем месте работы Ньюи и пойдет ли ему красный цвет, австриец ответил следующее:

«Темно-синий и красный цвета довольно сильно отличаются друг от друга, но если в дело вмешивается зеленый цвет долларов, возможно все».

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14 комментариев
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отлично он пошутил, на счет зеленой толстой котлеты )))))))
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Ответ <Inter>
это единственная причина, которая может заставить Ньюи поехать работать в Италию. Очевидно, что он сам предпочитает работать в Англии
Это когда он был молод и дети ходили в школу. А сейчас они выросли.
Климат, еда - у Англии нет шансов для пожилого человека.
Какие деньги, он сверх богат, опять же стар, в могилу не заберет
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Едва ли зеленый цвет был основным мотивом ухода
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Хм, очень интересно, по сети ходит 2 разных перевода:

1. Один, где перевели "зеленый цвет долларов", из которого выходит что в Феррари.
2. Второй, где просто перевели "зеленый цвет", из-за чего фраза переворачивается и звучит так, будто Марко намекает на переход Ньюи в Астон Мартин.

Нужны эксперты в немецком, что бы разобраться что там Марко говорил реально :D
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Ответ akaAzazello
Сам ведь рассказывал в интервью, что года полтора назад(в конце 22го) уговорил Хорнера остаться именно таким образом ;) ("докинув пару млн зарплаты")
и теперь эти две мухи котлеты делят
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Ваши ожидания - ваши проблемы ( Аршавин, 20212 ЧЕ).
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У меня новая гипотеза появилась:
Ньюи взял перерыв. А после перерыва - вернётся в РБР!
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Ответ Gonshic
отлично он пошутил, на счет зеленой толстой котлеты )))))))
За зелёную котлету достаточной толщины Марко сам перебежит куда угодно.)
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Ответ Gonshic
отлично он пошутил, на счет зеленой толстой котлеты )))))))
Сам ведь рассказывал в интервью, что года полтора назад(в конце 22го) уговорил Хорнера остаться именно таким образом ;) ("докинув пару млн зарплаты")
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Ответ Scorpio
Едва ли зеленый цвет был основным мотивом ухода
это единственная причина, которая может заставить Ньюи поехать работать в Италию. Очевидно, что он сам предпочитает работать в Англии
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Ответ Кирилл Мартыненко
Хм, очень интересно, по сети ходит 2 разных перевода: 1. Один, где перевели "зеленый цвет долларов", из которого выходит что в Феррари. 2. Второй, где просто перевели "зеленый цвет", из-за чего фраза переворачивается и звучит так, будто Марко намекает на переход Ньюи в Астон Мартин. Нужны эксперты в немецком, что бы разобраться что там Марко говорил реально :D
Как обычно - сколько переводчиков, столько и переводов.
Т - даже и без переводов (на родном языке!) бывает - говорят одно, а потом оказывается, что оговорился.
Вобщем - это только слова.
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