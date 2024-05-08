Гельмут Марко ожидает переход Ньюи в «Феррари»
Марко считает уход Ньюи в «Феррари» вполне реальным.
Глава конструкторского бюро «Ред Булл» недавно объявил о досрочном расторжении контракта с командой. В оставшееся время Ньюи сосредоточится на работе над дорожным гиперкаром RB17, но при этом будет помогать команде «Ф-1» и ездить на некоторые гонки до конца сезона.
Считается, что беспрепятственно начать работу в другой команде «Формулы-1» Ньюи сможет самое позднее – с 1 мая 2025 года.
Когда Марко спросили о том, что он думает о будущем месте работы Ньюи и пойдет ли ему красный цвет, австриец ответил следующее:
«Темно-синий и красный цвета довольно сильно отличаются друг от друга, но если в дело вмешивается зеленый цвет долларов, возможно все».
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Климат, еда - у Англии нет шансов для пожилого человека.
Какие деньги, он сверх богат, опять же стар, в могилу не заберет
1. Один, где перевели "зеленый цвет долларов", из которого выходит что в Феррари.
2. Второй, где просто перевели "зеленый цвет", из-за чего фраза переворачивается и звучит так, будто Марко намекает на переход Ньюи в Астон Мартин.
Нужны эксперты в немецком, что бы разобраться что там Марко говорил реально :D
Ньюи взял перерыв. А после перерыва - вернётся в РБР!
Т - даже и без переводов (на родном языке!) бывает - говорят одно, а потом оказывается, что оговорился.
Вобщем - это только слова.