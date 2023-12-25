Ферстаппен проиграл Холанду, рекорд Алонсо, Рублев и Медведев на трассе, экологический регламент и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен уступил Холанду в борьбе за звание спортсмена года по версии BBC. Джокович и Байлс также претендовали на награду.

2. Феттель высказался о Шумахере как имени нарицательном и привел в пример того же Холанда как вероятного героя будущих поколений.

3. Звездные теннисисты Рублев и Медведев поездили на гоночных болидах на трассе Гран-при Абу-Даби.

4. Алонсо побил рекорд круга на собственном картодроме, а также высказался о жертвах, на которые пошел ради «Ф-1» – Фернандо не предполагал, что у него не будет детей в 42 года.

5. «Макларен» беспокоится из-за альянса «Ред Булл» и «Альфа Таури», в «Феррари» высказали схожие опасения.

6. Ярость Макса Ферстаппена: Йос поведал, когда его сын пообещал больше не проигрывать Пересу в 2023-м.

7. ФИА введет экологический регламент в «Ф-1» в 2026 году.

8. Лучшие гонщики сезона по версии Autosport: Палоу – второй, Алонсо – пятый, Хэмилтон – шестой, Фуоко – сильнейший из «Феррари».

9. «Уильямс» и «Заубер» покажут болиды 2024 года в один день, все известные на данный момент даты презентаций – здесь.

10. Ферстаппен объяснил, почему ему не интересен фильм о «Ф-1» с Брэдом Питтом, и рассказал, какие картины со знаменитым актером смотрел.

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