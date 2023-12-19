Йос Ферстаппен исключил выступления Макса и Хэмилтона в одной команде: «В 2021-м столько всего произошло»
Йос Ферстаппен высказался о потенциальной суперкоманде Макса и Хэмилтона.
Бывший гонщик «Формулы-1» Йос Ферстаппен признался, что понаблюдал бы за сражением своего сына Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в качестве напарника. Тем не менее, Йос считает, что подобное развитие событий исключено после драматичного противостояния в 2021 году.
«Я бы хотел на такое посмотреть.
Но, полагаю, все знают, что шансов нет. Для некоторых это стало бы очень захватывающим зрелищем. Но я не думаю… В 2021-м столько всего произошло – считаю, это никогда не случится», – заявил Ферстаппен-старший.
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